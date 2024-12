Es el nuevo Ter Stegen, el portero que Flick recomienda firmar al Barça cuanto antes

El Barça está prácticamente obligado a firmar a un nuevo arquero en el próximo verano, pues la grave lesión que ha sufrido Marc-André ter Stegen puede provocar que nunca más vuelva a ser el de antes. Muchos médicos afirman que es muy complicado recuperarse al 100% de una ruptura del tendón rotuliano de la rodilla, y en especial considerando la avanzada edad que tiene el capitán del primer equipo. Y no hay un recambio que dé absolutas certezas.

Iñaki Peña se ha reivindicado y ha firmado algunas actuaciones meritorias, pero también ha cometido errores de bulto, y en las últimas semanas no ha podido evitar encajar una cantidad de goles que es preocupante, y que han provocado que los resultados en La Liga EA Sports sean nefastos. Mientras que Wojciech Szczesny, que llegó como solución de urgencia, todavía no ha debutado, y no parece contar con la confianza de Hans-Dieter Flick.

Resulta casi evidente que Joan Laporta y Deco acudirán al mercado, y han sonado muchos nombres para ocupar la portería, entre los que podemos mencionar el de Diogo Costa, del Oporto, o el de Gregor Kobel, del Borussia Dortmund. Aunque ahora ha aparecido un nuevo candidato, que ha sido recomendado expresamente por el entrenador alemán, y que ya sonó con fuerza para llegar al Spotify Camp Nou durante el último periodo de traspasos.

Nos estamos refiriendo a Mio Backhaus, que es considerado como una de las grandes perlas del fútbol internacional, y al que se han atrevido a comparar con el mismísimo Ter Stegen gracias a sus reflejos y a su buen juego de pies. Actualmente defiende los colores del Werder Bremen, donde es el segundo portero, y también juega regularmente con la selección alemana sub 20, tras haber pasado por todas las categorías inferiores, y haber representado también a Japón, el país de nacimiento de su madre.

Flick ha recomendado al Barça que no pierda de vista a este prometedor guardameta nacido en el año 2004, que podría ser una apuesta de futuro muy interesante, y que ya acumula experiencia en la élite, tras estar cedido en el modesto Volendam el curso anterior, compitiendo en la Eredivise.