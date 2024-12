Kounde no se habla con 2 jugadores del Barça

Jules Kounde está teniendo una temporada de más a menos en el FC Barcelona. El francés empezó muy bien el curso, adueñándose de una posición, la del lateral derecho, que no es su demarcación natural, y se convirtió en uno de los mejores del mundo. Sin embargo, el defensa ha dado un bajón considerable en los últimos partidos, como el equipo en general, y hay roces en el vestuario.

Lo cierto es que el jugador no tiene relación con dos de sus compañeros por las diferencias que han tenido en el terreno de juego y la manera de hablar. Son Robert Lewandowski e Iñigo Martínez, dos de los futbolistas más veteranos de la plantilla y que tienen más que decir sobre el campo. El polaco y el vasco se han quejado en algunas ocasiones de Kounde y el francés no lo ha aceptado.

Sin relación entre jugadores del Barça

Los dos jugadores experimentados tienen mucho carácter y lo demuestran en el terreno de juego cuando tienen que dar alguna orden o quejarse de algún compañero. Es lo que ha pasado en los últimos encuentros con Kounde, especialmente de Iñigo Martínez, ya que forma la línea defensiva con el francés. El vasco se ha quejado en algunas ocasiones de la falta de intensidad o el despiste del lateral.

Por otra parte, Lewandowski ya es famoso en el vestuario por llevarse mal con algunos jugadores por sus gestos y quejas a sus compañeros cuando no recibe la pelota en condiciones. En ese sentido, el polaco no soporta los centros que recibe del francés, ya que los balones que pone Kounde no le llegan casi nunca. Por eso, se ha quejado bastante del jugador y no se habla con él.

Problemas en el vestuario

Hansi Flick sabe que hay este tipo de problemas y está intentando ponerles solución, pero la situación es complicada. A inicio de temporada todo eran flores, pero ahora, con la mala racha de resultados, empiezan a producirse conflictos en el vestuario. El técnico alemán quiere reconducir la situación y solo podrá suceder si se empieza a ganar de nuevo en el campo.