Fue un ídolo en el Barça, se mudó a Italia por culpa de Bartomeu y ahora está a punto de llegar al Betis

Durante su corta y breve estancia por el Barça, que apenas duró un par de años, Arthur Melo llegó a ganarse el cariño de la afición, y logró superar todas las expectativas que había generado con su fichaje. No tardó en adaptarse y en demostrar sus increíbles habilidades técnicas, que incluso hicieron que fuera comparado con Xavi Hernández. Pero lamentablemente, este periodo de euforia y de optimismo rápidamente se desvaneció por completo.

Comenzó a experimentar problemas extradeportivos, que influyeron en su rendimiento sobre el campo, lo que provocó que Josep María Bartomeu decidiera traspasarlo, en una operación que aún a día de hoy cuesta de entender, y que fue un absoluto fracaso. Porque aceptó un trueque con la Juventus a cambio de Miralem Pjanic, que nunca cuajó en el Spotify Camp Nou, y todavía a día de hoy es recordado como uno de los peores fichajes que se han realizado.

Aunque las cosas tampoco le han ido mucho mejor al canterano de Gremio de Porto Alegre en Turín. No le acompañó la suerte, y tuvo que irse cedido a otro lugar para tratar de recuperar la confianza en sí mismo, algo que no fue posible en el Liverpool, donde apenas jugó, pero sí en la Fiorentina. Allí completó una campaña pasada muy buena, pero esto no le ha valido para entrar en los planes de Thiago Motta durante el presente curso.

Todavía no ha jugado ningún encuentro ni ha entrado en ninguna convocatoria, y es evidente que en enero hará las maletas. Y su destino se puede encontrar en España, donde viviría una segunda etapa tras su paso por el Barça, que fue breve pero muy intenso. Más concretamente, ahora lo haría para defender la elástica del Real Betis Balompié, que se ha interesado en conseguir su cesión, para reforzar el centro del campo.

Manuel Pellegrini está seguro de que puede rescatar la mejor versión del brasileño, como ha hecho con Isco Alarcón o Giovani Lo Celso, y que puede convertirse en una de las grandes estrellas del Benito Villamarín.

Y a priori no debería de haber problemas para llegar a un acuerdo con la escuadra italiana…