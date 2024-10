Guardiola, Ancelotti y su último cara a cara por entrenar un 'dream team': Vini, Neymar, Raphinha…

El decepcionante arranque de temporada en el Real Madrid, y sus correspondientes consecuencias, y el silencio de Pep Guardiola en el Manchester City son vistos al otro lado del charco como espacios de regodeo, hitos que le pueden dar lo que busca a uno de los grandes equipos de la historia del fútbol. Así, de alguna forma podemos hablar que el de Sampedor y Carlo Ancelotti pueden vivir un último cara a cara por dirigir a un auténtico equipazo.

O lo que es lo mismo, el descontento en la capital de España con el equipo de Carletto y con las decisiones del propio míster, que pueden dar con el Madrid cortando el contrato del italiano hasta 2026 durante el próximo verano, y la más que probable negativa a renovar del técnico catalán en el campeón de la Premier League son oportunidades para la selección más laureada de todos los tiempos: Brasil.

