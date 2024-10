Informe preliminar de Xabi Alonso al Madrid: fuera un fijo hasta ahora en el 11, en junio, finiquito

La idea de forzar a Xabi Alonso a salir del Bayer Leverkusen es un plan de contingencia extremo en el Real Madrid, pero ya está en marcha. No quiere decir que vaya a llevarse a efecto, pero desde luego lo que hace un mes y medio parecía un asunto a tratar de cara a 2026, en la actualidad, con la llegada de noviembre, parece factible y eso, saben en la casa blanca, traerá consecuencias.

De entrada, si el Madrid se lanza a por esta posibilidad será porque Carlo Ancelotti ha fracasado, porque, llegado el momento, no ha conseguido al final de temporada ni enderezar el juego ni hallarlo y eso ha repercutido en la obtención de trofeos; pues bien, si eso sucede, los blancos tratarán de modificar la cabeza pensante del proyecto con el fin de cambiar de idea, de modelo, y el elegido, como os contábamos en Don Balón, es Xabi Alonso, con bastante diferencia sobre los demás.

Ahora bien, ¿qué supone ese cambio de filosofía? Ya os contábamos las permutas tácticas que llegarían al equipo, el cual sería más vertical, intenso sobre la salida de balón rival y con una modificación sustancial en su pizarra. Pero más allá de ello, en el club saben que Alonso exigiría otros retoques, de cromos concretamente. Y hay un jugador, fuertemente señalado y al que Carletto protege porque es el paradigma de su modelo, que sería uno de los grandes damnificados: Aurelian Tchouameni.

El francés es la figura clave del proceso, porque para Carletto, como lo fue Casemiro, es el arquetipo del bloque bajo, el ancla sobre el que se sustenta la ayuda entre líneas que esperan al adversario; a Xabi eso no le hace falta porque pretende vivir en cancha contraria.

Tchouameni es típico centrocampista tosco, un stopper de fortaleza física enorme, imponente presencia y buen juego aéreo, a la vez, adolece de una enorme fragilidad técnica, lo que repercute en una ausencia de funciones para la construcción y la velocidad de circulación. Alonso no quiere eso, por lo que el ex del Mónaco sería el primer cambio instantáneo: sobre su bosquejo 3-4-2-1 o el 3-5-2 (5-3-1-1), los medioscentros han de ser extremadamente creativos y han de tener facilidad para llegar al área rival en segunda línea. Por eso, de entrada, Alonso cercenaría al intocable de Carletto y con eso está todo dicho.

