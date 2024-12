Luis Enrique hunde al Real Madrid y firma al nuevo Modric, acuerdo total con el PSG

Una de las asignaturas que el Real Madrid tiene pendientes para el próximo mercado de verano es encontrar a un jugador que consiga hacer olvidar a Luka Modric, quien muy probablemente anunciará muy pronto su retirada. Este año ya meditó la opción de colgar las botas, después de haber perdido por completo su puesto en las alineaciones de Carlo Ancelotti, pero tras enterarse que Toni Kroos no seguiría, optó por aplazar su despedida hasta 2025, y acabó ampliando su contrato.

Sin embargo, ahora sería un milagro que no acabara despidiéndose del fútbol profesional. Sigue teniendo minutos, y siendo importante para el entrenador transalpino, sobre todo por la plaga de lesiones que existe. Pero, aunque todavía conserva sus excelentes habilidades técnicas y su visión de juego, el físico ya no le acompaña, y ha quedado demostrado que ya no está preparado para disputar los encuentros de máxima exigencia.

Lo único que le queda a la grada del Santiago Bernabéu es seguir disfrutando del ‘10’ todo el tiempo que sea posible, y será recordado como una de las grandes leyendas de la entidad, y uno de los mejores centrocampistas de este siglo y de toda la historia. Dejará un vacío enorme y casi imposible de llenar, aunque Florentino Pérez ya tiene controlada una lista de posibles relevos que podrían asumir su rol. Pero una de las opciones que más parecen convencer está a punto de escaparse.

Porque Martin Baturina, quien incluso había sido recomendado por el propio Modric, tiene un pie y medio en el Paris Saint-Germain. Ha sido comparado con Luka, que es su gran ídolo, por haber salido también de la cantera del Dinamo de Zagreb, y han tenido la oportunidad de compartir vestuario en la selección absoluta de Croacia. Son de un perfil muy similar, y en el Madrid habían iniciado los primeros contactos para sondear su posible contratación.

Pero Luis Enrique y Nasser Al-Khelaïfi han sido más rápidos, y en Francia afirman que ya existe un acuerdo total para que aterrice en el Parque de los Príncipes durante el próximo mes de enero, a cambio de unos 25 millones de euros.