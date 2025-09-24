Luis Enrique tiene un acuerdo con el PSG para volver al Barça

Desde Francia se asegura que Luis Enrique podría regresar al Barça antes de lo que muchos imaginan. Y es que, cuando el asturiano firmó con el PSG, dejó escrita en su contrato una cláusula de escape muy concreta: solo se activaría si el banquillo del Barça quedaba libre. Una condición que refleja el deseo eterno del técnico por volver a can Barça y repetir la gesta de ganarlo absolutamente todo con los blaugranas.

El entrenador está feliz en París, cuenta con un proyecto competitivo y el apoyo total de Nasser Al-Khelaïfi, pero hay una excepción que lo cambia todo: el Barça. Luis Enrique no podría decir que no si el club catalán llama. La cláusula lo liberaría de inmediato, siempre que no sea a mitad de temporada, y le permitiría regresar al equipo de su vida sin obstáculos legales ni económicos.

El Barça confía plenamente en Flick

El problema para Luis Enrique es que en el Barça nadie se plantea un relevo a corto plazo. Hansi Flick ha logrado encandilar tanto al vestuario como a la afición, y su llegada ha devuelto la ilusión de competir al máximo nivel. En la directiva están encantados con él, convencidos de que es la apuesta correcta para devolver al equipo a la cima de Europa.

El alemán se ha convertido en un líder indiscutible y ni Laporta ni la dirección deportiva contemplan cambios. Sin embargo, hay una certeza que ronda en los despachos: Flick no es un entrenador de largo recorrido. Sus proyectos rara vez superan los cuatro años y, en ese margen, el Barça ya piensa en alternativas de futuro. Y ahí, el nombre de Luis Enrique cobra fuerza.

Una vuelta que parece inevitable

El técnico asturiano sueña con volver al Camp Nou, recuperar su historia con el club y afrontar un nuevo ciclo de éxitos. Esa cláusula de escape es la llave que mantiene vivo el vínculo y, aunque hoy parece imposible, nadie descarta que en unos años se produzca el reencuentro.

Así pues, mientras en París disfrutan de su trabajo y en Barcelona confían ciegamente en Flick, la sombra de Luis Enrique sigue planeando sobre el Camp Nou. El tiempo dirá si esa cláusula se convierte en la puerta de regreso más esperada por la afición culé.