Se está empezando a cansar de Flick y negocia su salida del Barça, ofertas en la Premier y la Bundesliga

A Hans-Dieter Flick no se le puede reprochar que no haya dado oportunidades a los jóvenes talentos de la cantera del Barça, y no le ha temblado el pulso a la hora de hacer debutar a algunos jugadores como Sergi Domínguez, Gerard Martín o Marc Bernal, aparte de haber dado mucha más continuidad a Marc Casadó, quien ya es un fijo en las alineaciones. Pero en cambio, hay muchas más promesas que todavía siguen esperando a que llegue su momento.

Y uno de los diamantes en bruto con más proyección de La Masía es Dani Rodríguez, que este verano estuvo muy cerca de hacer las maletas definitivamente, aprovechando que quedaba libre de sus compromisos en el Spotify Camp Nou. Su contrato expiraba el 30 de junio, algo que le valió para despertar la curiosidad de muchas grandes escuadras, que intentaron firmarlo por todas las vías posibles. Pero Joan Laporta y Deco consiguieron su objetivo.

Pudieron llegar a un acuerdo para que renovara, y le garantizaron que sería un habitual en las convocatorias del primer equipo, y estaría en dinámica con los profesionales. Por desgracia, una lesión sufrida durante la pretemporada le ha hecho estar de baja durante varios meses, y no regresó hasta hace apenas un par de semanas. Pero no ha necesitado más que un par de encuentros con el filial para dejar claro que la Primera Federación se le queda muy pequeña.

A sus 19 años, ya ha anotado tres tantos en apenas dos encuentros, necesitando poco menos de 70 minutos para convertirse en uno de los máximos realizadores del Barça Atlétic. Y espera que Flick le dé la alternativa próximamente, antes que a otros futbolistas como Ansu Fati o Ferran Torres, que no aportan absolutamente nada. Pero ahora mismo, el técnico alemán parece ser mucho más partidario de apostar por los efectivos que ya tiene en la plantilla, y por el prometedor Toni Fernández para ocupar las bandas.

Dani no parece ser del agrado de ‘Hansi’, lo que le ha llevado a plantearse su despedida, y ya ha recibido las primeras ofertas procedentes de la Premier League y de la Bundesliga.