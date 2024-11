Unai Emery amenaza al Barça, negocia con la próxima gran estrella de La Masía

La Masía vuelve a estar de absoluta y rigurosa moda y está en boca de todo el mundo, como hace más de 10 años, cuando irrumpieron en el primer equipo leyendas de la talla de Carles Puyol, Víctor Valdés, Xavi Hernández, Leo Messi o Sergio Busquets. Ahora hay varias perlas que han cogido el testigo de todos ellos, y que ya están afianzadas en el Barça, como pueden ser Alejandro Balde, Fermín López, Marc Casadó, Pau Cubarsí, Gavi o Lamine Yamal. Y las que aún quedan por salir.

Porque hay muchos futbolistas con una proyección brutal que están esperando pacientemente su oportunidad en el filial, o en el fútbol base. Y una de las grandes preocupaciones de Joan Laporta y de Deco es conseguir retener a todas estas piezas, e impedir que sucumban a la llamada de los equipos extranjeros, que pueden ofrecer un sueldo mucho más atractivo. Y entre los diamantes en bruto que coleccionan más propuestas se encuentra Jan Virgili.

Aterrizó en el Spotify Camp Nou hace apenas unos meses, después de sobresalir en las filas del Gimnàstic de Tarragona, que hizo todo lo posible para impedir su fuga, algo que no fue posible. Y desde el minuto uno se ha convertido en uno de los líderes del Juvenil A que dirige el mítico Juliano Belletti, maravillando con las exhibiciones que ha completado tanto en la División de Honor como en la UEFA Youth League, y siendo uno de los máximos goleadores del equipo.

Se ha visto un poco eclipsado por Arnau Pradas u Oscar Gistau, y a diferencia de ellos, aún no se ha estrenado en el Barça Atlétic. Pero si sigue con esta progresión, no tardará en hacer su debut en Primera RFEF, e incluso ya se ha ejercitado con el primer equipo en más de una ocasión. Tiene 18 años, y se desenvuelve como extremo por cualquiera de las dos bandas, y Hans-Dieter Flick le tiene echado el ojo. Pero hasta que no renueve, no le llegará su momento.

Queda libre en junio, y no quieren que se revalorice antes de firmar un nuevo contrato. Pero ya ha llamado la atención de escuadras como el Aston Villa, que se lo quiere llevar a la Premier League.

Unai Emery ha contactado con Virgili para convencerlo, y que se atreva a abandonar Barcelona y pasar a vivir en Birmingham.