Xabi Alonso se quiere llevar a otro titular del Liverpool a cambio de Camavinga.

Xabi Alonso no está satisfecho con el rendimiento de su centro del campo y ha ideado un movimiento de mercado que podría sacudir los cimientos del Real Madrid y del Liverpool. Lo visto en el último partido contra el Getafe ha dejado claro al técnico blanco que hace falta un jugador de más calidad y creatividad en la medular. Por ello, el Madrid se está pensando seriamente incluir a Eduardo Camavinga en un intercambio por un jugador clave de en el equipo de Arne Slot.

El objetivo de Xabi Alonso es Ryan Gravenberch. El centrocampista neerlandés es uno de los mejores futbolistas del conjunto inglés y encaja de lleno en el perfil que buscan los blancos para reforzar la sala de máquinas. Aunque el técnico prefiere a Alexis Mac Allister, la opción del argentino es vista como casi imposible, haciendo que Gravenberch sea la alternativa más viable y atractiva.

Gravenberch sueña con el Bernabéu y la llave es Camavinga

El interés del Real Madrid en Gravenberch tiene una base sólida en el deseo del propio jugador. Su agente ya dejó claro en su momento que al neerlandés le encantaría jugar en el Santiago Bernabéu, viendo al club blanco como el destino ideal para su desarrollo.

No obstante, la operación es muy complicada porque el Liverpool no está dispuesto a desprenderse tan fácilmente de uno de sus mejores futbolistas y pilares del centro del campo. Ante la férrea postura del club inglés, el Real Madrid podría intentar incluir a Eduardo Camavinga en la operación. La directiva madrileña cree que ofrecer al francés, un jugador joven y con gran potencial, podría hacer que el Liverpool viera con mejores ojos la posible salida del centrocampista neerlandés. Para el Madrid, sacrificar a Camavinga es la única forma de conseguir a Gravenberch, un jugador más afin a la visión de Xabi Alonso.

Así pues, Xabi Alonso impulsa un trueque que podría llevar a Camavinga al Liverpool a cambio de Ryan Gravenberch, un centrocampista que el técnico blanco considera esencial para elevar la calidad de su medular.