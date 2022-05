40 millones y al Real Madrid, Florentino tiene al recambio de Mendy

Marcelo abandonará el club al finalizar la temporada y el Real Madrid tendrá que salir al mercado en busca de un nuevo lateral izquierdo que acompañe a Ferland Mendy, ya que, Miguel Gutiérrez no entra en los planes de Carlo Ancelotti y parece haberlo encontrado. Según publican los medios ingleses, Sergio Reguilón estaría en la agenda de Florentino Pérez quien tendría que pagar 40 millones de euros al Tottenham si quiere repescarlo para que juegue el año que viene en el Santiago Bernabéu.

Tras dos temporadas con los spurs, con la llegada de Antonio Conte al banquillo, el canterano ha perdido protagonismo en el equipo y no vería con malos ojos regresar al Real Madrid. El Tottenham pagó hace dos temporadas hasta 30 millones, pero Florentino Pérez se guardó una opción de recompra de 40 kilos y parece estar dispuesto a usarla. Pero por si todo falla, no es la única opción.

Según ha publica el Diario Sport, otro canterano del Real Madrid estaría también en la agenda del conjunto blanco para reforzar el lateral izquierdo. Fran García, formado en las categorías inferiores, pertenece al 50% al Rayo Vallecano y la otra mitad al equipo de Carlo Ancelotti quien estaría meditando su regreso ahora que se ha consolidado en la categoría reina del fútbol español.

Pero si también falla esta opción, el Real Madrid siempre podría recurrir a no acudir al mercado de fichajes y utilizar a Ferland Mendy de titular y a David Alaba como reemplazo para aquellos partidos en los que el francés no pueda estar, algo que ya ha sucedido en alguna ocasión esta temporada, aunque no es muy del gusto de Carlo Ancelotti, aunque quizás la situación cambie el año que viene si finalmente acaba fichando a Antonio Rüdiger, ya que, la incorporación del defensa del Chelsea supondría que la pareja formada por Militao y el austriaco se rompiese y uno de los dos dejase hueco al germano.

Cada vez queda menos para que termine la temporada y comience el mercado de fichajes y la duda será resuelta de la mejor manera posible por Florentino Pérez quien a día de hoy tiene hasta 3 opciones para el lateral izquierdo.