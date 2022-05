El Real Madrid es campeón de Liga gracias a Benzema, Vinicius y ¿Bale?

El Real Madrid ha conquistado su Liga nº35 tras veces 4-0 al Espanyol en el Santiago Bernabéu con goles de Rodrygo por partida doble (vaya racha la del brasileño), Marco Asensio y Benzema. Goleada y campeones, muy buena forma de ganar el título con jugadores en el terreno de juego como Marcelo o Isco que terminan contrato en junio de 2022. Nadie faltó a la fiesta, todos se encontraban allí menos uno, Gareth Bale.

Volvió a pasar, como lleva sucediendo a lo largo de la presente temporada y de los cursos anteriores, Garteh Bale volvió a faltar a otro partido más del Real Madrid. Según informaba el propio Real Madrid, en la sesión previa del entrenamiento el galés tuvo que retirarse debido a unas molestias en la espalda y Carlo Ancelotti no le convocó para el partido contra el Espanyol. El conjunto blanco venció 4-0 al Espanyol y el ex del Tottenham se excusó diciendo que:” sentía no poder estar en la celebración debido a unos espasmos en la espalda”.

En pasadas celebraciones del Real Madrid se ha podido ver a jugadores que compartían la fiesta con el resto de sus jugadores hasta con muletas, todo con tal de estar cerca de sus compañeros de equipo.

Dejando a Gareth Bale a un lado. Esta Liga es producto del trabajo y del esfuerzo de toda la plantilla durante 34 jornadas, pero hay que hacer una mención especial a Karim Benzema y a Vinicius Jr. La dupla que ha formado Carlo Ancelotti entre el francés y el brasileño ha sido uno de los factores determinantes, entre otros muchos, para que el Real Madrid ganase su 35ª Liga. Los 14 goles y 9 asistencias del ‘20’ y las 26 dianas y 11 pases de gol del ‘9’ han catapultado a los blancos a lo más alto de la clasificación y a no venirse abajo nunca.

Solamente se puso en duda por unos instantes el título de Liga tras la derrota en el Santiago Bernabéu por 0-4 ante el FC. Barcelona. Pero de nuevo, Benzema, Vinicius Jr, Modric, Kroos, Rodrygo, Courtois, Alaba, Mendy, etc. Volvieron a sacar la fuerza, el ADN del Real Madrid y dieron la vuelta a la situación hasta llegar a sacar a día de hoy 15 puntos de diferencia a su eterno rival.

En resumen, victoria ante el Espanyol por 4-0, celebración de todo el equipo, a excepción de Bale, tanto en el Santiago Bernabéu como en la Cibeles y ahora solo falta completar la celebración con una nueva victoria en 3 días el feudo blanco y remontar al Manchester City en la Champions League. Muchas felicidades.