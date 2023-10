5 goles en 8 partidos son convincentes, el Real Madrid lo quiere en el Bernabéu para la 24/25

Que Rodrygo Goes esté ofreciendo un nivel muy decepcionante esta temporada tras la salida de Marco Asensio y que Brahim Díaz no haya mostrado un rendimiento para asentarse como titular, amén de la extendida baja de Arda Güler, ha permitido que al Real Madrid haya comenzado a sopesar el regreso de Take Kubo al Bernabéu en 2024.

El joven nipón fue una apuesta personal de Florentino Pérez en medio de una múltiple puja que tuvo al Barça también inmerso, pero finalmente el Real Madrid se alzó como ganador de esta batalla.

Eso sí, ni Zidane ni Ancelotti han depositado en Kubo la confianza que el japonés requiere para poder demostrar su potencial y, tras encadenar varias cesiones, se ha convertido en el gran referente de la Real Sociedad y en uno de los nombres propios de la temporada en España. Todo ello ha instado a la directiva del Real Madrid a estudiar el pago de los 30 millones estipulados en la opción de recompra que incluyó Florentino en su negocio con el conjunto txuri-urdin.

Aunque la posición ideal para Kubo es el sector derecho aprovechando su admirable velocidad en conducción y su visión de juego para despedazar los entramados defensivos rivales, el futoblista de 22 años cuenta con una virtud especial de cara a puerta que ya le permitió ser protagonista en la campaña 22/23 y que en la presente le sitúa en el ranking de máximos artilleros de la competición con 5 goles anotados en 8 encuentros disputados.

De ahí que, a pesar de que Ancelotti abandonará el Santiago Bernabéu después de la finalización de la presente temporada, Florentino Pérez esté abierto a negociar la vuelta del habilidoso japonés, pero esta vez para disponer de un grado de confianza que no halló en su primera etapa en el Real Madrid, todo ello incentivado por los problemas que han generado en la casa blanca el citado Asensio, con su salida del club, Brahim y Rodrygo, con sus prestaciones, y Arda Güler con sus reiterados problemas físicos.

Con eso y más, hay que matizar que este negocio se daría el próximo verano, no en el mes de enero con motivo del periodo invernal de traspasos.