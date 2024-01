A Dani Carvajal le gusta el relevo y Florentino no dudará: si hace falta pagar 60M al PSG, se pagan

Endrick, Arda Güler, Eduardo Camavinga e incluso Vinicius y Rodrygo Goes, con su presencia en el Santiago Bernabéu, garantizan un proceso renovador en la plantilla blanca de lo más ilusionante, pero, aunque estos fichajes cerrados por iniciativa de Florentino Pérez causen mucho optimismo en la capital, el presidente aún tiene cuentas pendientes de cara al futuro con el lateral derecho como protagonista.

Hay que decir aquí el nivel de Dani Carvajal esta temporada está siendo majestuoso y que el futbolista ha rescatado algunos puntos de vital importancia para el equipo, pero ya tiene 32 años y, aunque su contrato no expira en este curso, sino en 2025, puede que la presencia del internacional en el proyecto no exceda esa fecha.

No obstante, en Madrid no dispone de una alternativa de futuro que genere la suficiente confianza como para tomar el testigo de Carvajal cuando el futbolista ya no esté en disposición de ofrecer su mejor nivel o bien ya no forme el equipo, y tras sonar el nombre de Jeremie Frimpong, hoy la sorpresa de Florentino la protagoniza un exjugador del club, Achraf Hakimi.

A tenor de una información que hemos recibido en Don Balón desde fuentes del entorno del conjunto merengue, el Real Madrid está dispuesto a realizar una ofensiva lo suficientemente atractiva para recibir luz verde por parte del PSG.

Con su montaña rusa de sensaciones, Achraf Hakimi es uno de los laterales derechos que mejor rendimiento han ofrecido durante el último lustro y la salida de Kylian Mbappé del equipo, con quien mantiene una gran amistad, instaría al marroquí a seguir sus pasos con destino Madrid.

Además, el factor extra que le brinda un alto grado de favoritismo en las oficinas del Bernabéu atiende a que el jugador se ganó muchos admiradores en el madridismo y que en diferentes ocasiones ha dejado entrever su deseo de regresar antes o después la casa blanca, algo que podría darse, sino es en 2024, cuando Dani Carvajal abandone el equipo al término su contrato.