A Joselu, Nacho y Carvajal no les gusta nada: aviso a Florentino por Ancelotti, Güler ya se despide

Hubo un tiempo en el que el Real Madrid asentaba parte de sus victorias en el raudal de talento que venía de su cantera. Ahí están páginas tan gloriosas como las que escribieron desde Paco Gento a Santillana, pasando por Butragueño, Míchel, Casillas, Guti o más recientemente tres integrantes de la actual plantilla, como son Joselu, Nacho Fernández y Dani Carvajal. Pero ya no más, Ancelotti será muchas cosas, bastantes positivas, sin embargo, no es un impulsor de la cantera.

El paso atrás que no se recupera

No es el estilo de Carlo Ancelotti mirar a la cantera en busca de nuevas soluciones, y no es una cosa de ahora, en el Madrid nunca lo ha hecho. En parte porque entiende a la perfección cuál es la idiosincrasia del club, que en su núcleo interno se basa en las victorias, y para ello deja poco margen a la imaginación; ahora bien, es normal que jugadores no ya de La Fábrica sino de la primera plantilla, pero con menos peso, como Dani Ceballos o Arda Güler caigan en la pesadumbre.

Los números hablan por sí solos

Dejando a un lado los 50 minutos que ha disputado Eder Militao esta temporada, fruto exclusivamente de su lesión, los dos futbolistas nombrados son los que menos minutos acumulan de lejos de la plantilla, con el turco sin llegar a los 100 minutos (ha jugador 98). Ante esta dinámica, es complicado intentar sacar la cabeza. Y si la perspectiva es mala para ellos, imagínense para los canteranos.

Por ejemplo, Vinícius Tobías ha disputado 88 minutos; Nico Paz, que tanto promete, 127; Álvaro Carrillo solo 90 y peor es la proyección para Gonzalo García, con 17 minutos, y Álvaro Rodríguez, que solo ha jugado 2 minutos. No es extraño que ya empiece a hablarse de las salidas o cesiones de estos jugadores y de los mismos Ceballos y Arda Güler, lo que está claro para ellos dosy para el talento de la cantera es que pueden ir despidiéndose de minutos de aquí al final de temporada en los lances duros que le quedan al equipo, como la Champions League.