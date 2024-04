La mayor promesa joven del Real Madrid y ya se negocia que siga los pasos de Kubo, Achraf y Odegaard

Se suceden los acontecimientos y al Real Madrid, a Carlo Ancelotti y sobre todo a la Real Sociedad no le salen ni los números ni los minutos, de tal forma que, en el Reale Arena, incluso a estas alturas del curso, en pleno mes de abril, son optimistas con llevar a cabo otro pelotazo similar al que consiguieron pescar en Chamartín con dos de los talentos bisoños más importantes del mundo, Martin Odegaard, hoy estrella del Arsenal y la Premier League, y Takefusa Kubo, algo similar en el mismo equipo realista.

Fichajes y ‘overbooking’

La perspectiva que maneja el equipo vasco y puede que también el Madrid con este joven talento es simple: Arda Güler no juega prácticamente nada con Carletto en la actualidad y durante la próxima campaña el Madrid todavía va a poner más complicado entrar no ya en el once, sino entre los elegidos para un partido, de modo que, ante tanta juventud y talento desperdiciado, la Real quiere la cesión del turco para la próxima campaña. Y luego, ya veremos.

Tanto a Odegaard como a Kubo, le pasó también a Hakimi Achraf en Dortmund, les costó muchísimo sacar la cabeza en el Real Madrid y solo se construyeron como jugadores de primer nivel quintándose la elástica merengue, por eso la Real confía en que la llegada de Endrick y Kylian Mbappé, puede que algún jugador más, ajuste tanto los límites en Chamartín que los blancos se vean empujados a ceder a su futbolista zurdo, y si eso sucede los de Imanol Alguacil quieren estar en primera línea de las opciones.

Confianza nula

En Ancelotti ya lo hemos visto una y mil veces, y hay algo que a Güler, el Madrid y al entorno de ambos les mosquea con el técnico italiano con respecto al ex del Fenerbahçe, y que, por tanto, da alas a la iniciativa realista: en toda esta temporada, el turco solo ha jugado 98 minutos, es decir, un registro tan pobre que habla por sí solo. Y esa situación no puede mantenerse en el tiempo. ¿Estamos, por tanto, ante otro caso Kubo, Achraf y Odegaard? La verdad, no lo descartaríamos.