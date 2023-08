A Laporta le pilla el toro con Tebas como instigador: cuenta atrás y Gündogan ya duda de su futuro

El Barça está a pocas horas de dar comienzo a su temporada 23/24 y lo hace con un mar de dudas. Si bien es cierto que Xavi cuenta con una plantilla de muy buen nivel, es posible que el técnico egarense no tenga la posibilidad de alinear a todas sus estrellas en el incio de liga. Pues en estos momentos, de toda la plantilla culé, solamente hay 12 inscritos en la web de LaLiga, todo un caos que los blaugranas deben resolver antes que de inicio el choque ante el Getafe el domingo a las 21:30 hora española.

Consecuencias más que deportivas

Está claro que afrontar un partido con la incerteza de no saber con qué jugadores va a contar, no ayuda en nada a la planificación de Xavi. Joan Laporta no ha hecho los deberes a tiempo y todo ello ha traído consigo que el día antes del partido, no se sepa quién va a poder jugar y quién no. Deportivamente esto es un golpe muy duro, pues el entrenador no puede plantear una alineación. Sin embargo, todo va más allá.

Contractualmente, Gündogan e Iñigo Martínez cuentan con una opción de poder salir gratis del Barça en caso de que no se les pueda inscribir, algo que está a horas de suceder. El alemán seguro que tiene pretendientes en toda Europa y si no ve claro su futuro como culé, esta sería una retirada a tiempo, y una victoria para otro equipo.

Javier Tebas, ‘non grato’ en ‘can Barça’

La historia de las inscripciones viene de lejos, los culés saben que con la venta de Barça Studios están mucho más cerca de inscribir a toda la plantilla de golpe y se espera que así sea. Sin embargo, todo puede pasar con Javier Tebas, que ha demostrado tenérsela jurada al Barça con unas medidas muy duras para la economía blaugrana, siendo muy inflexible con el fair play financiero, una medida que no solamente está dejando a los culés sin poder fichar, sino a la mayoría del fútbol español.

Así pues, con el estreno liguero a pocas horas, el Barça todavía tiene mucho trabajo por delante, pues Xavi espera contar con toda su plantilla para un partido que de no contar con Gündogan, podría significar el adiós prematuro de una de las estrellas del equipo.