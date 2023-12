A Vinicius y Rodrygo Goes les da la risa: robo a Barcelona de Florentino, el primer fichaje 24/25

Sobre una fórmula que funciona no hay necesidad de cambios, más si estos son bruscos, y eso es lo que empieza no solo a pensar el Real Madrid, sino que el club español comienza a mover ficha en esa dirección sobre la planificación de la campaña 24/25. Lo hace congelando asuntos como el de Kylian Mbappé o Erling Haaland ante la enorme proyección de jugadores como Vinicius y Rodrygo Goes, pero también, además de fichar a talentos jóvenes como Endrick, protegiéndose con lo que tiene y le funciona.

Acuerdo entre las dos partes

Suba o no el Espanyol desde LaLiga Hypermotion a LaLiga EA Sports, lo cierto es que ni Joselu ni el mismo Real Madrid tienen ya intención de que el delantero centro regrese a Barcelona, por lo tanto, el club blanco va a ejercer su derecho sobre su canterano y pretende quedárselo en propiedad, lo que incluye su contrato íntegro con el club de la ciudad condal, es decir, hasta la finalización de la campaña siguiente, en junio de 2025.

El diario AS ha adelantado un secreto a voces con el jugador nacido hace 33 años en Sttuttagt, uno que encima se inserta perfectamente con su día a día, que ahora pasa por su momento más dulce en la casa blanca: al cariño que genera en la grada y en la zona noble del Santiago Bernabéu se unen sus números recientes, como el doblete conseguido en la capital de Alemania ante el Union Berlin en el último choque de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

De hecho, el mismo Ancelotti, quien ni siquiera sabe si seguirá en el club de cara a la campaña próxima, avala esta decisión, la de quedarse con Joselu. Al respecto, la pauta es clara: es un jugador que entiende el club, rinde sobre el césped, ofrece unas características muy específicas que no tiene duplicidad en la plantilla, y por tanto es un recurso convincente, al menos durante esta y la siguiente campaña. No se puede conseguir tanto por tan poco.