Abandonó el Real Madrid por Zidane, Ancelotti le fulminó y dejará 20M en las arcas del Bernabéu

Brahim Díaz es uno de los futbolistas que han generado una disparidad de opiniones en el Real Madrid durante los últimos años… a pesar de que actualmente el jugador malagueño milita en las filas del AC Milan. El conjunto rossonero se aprovechó del poco peso acaparado por el andaluz durante la estancia de Zinedine Zidane en el banquillo merengue y la llegada de Carlo Ancelotti fue fulminante para un Brahim que no dudó en apostar de nuevo por la vía de San Siro.

No obstante, cuando en los últimos cursos su protagonismo con Stefano Pioli, entrenador del AC Milan, ha sido muy alto, esta temporada, tras la llegada de los últimos fichajes veraniegos, su peso en el equipo se ha desvanecido de forma catastrófica para sus intereses personales, algo que deja entrever que el club italiano no ejecutará la opción de compra de 22 millones presente en el acuerdo de préstamo cerrado con la casa blanca.

No obstante, esto no parece ser un impedimento para que Florentino Pérez rescate en torno a 20 ‘kilos’ por la salida de Brahim Díaz el próximo verano, pero esta vez de forma definitiva. A tenor de la información que manejamos en Don Balón, el futbolista de 23 años, a pesar de que esta temporada no está brillando como anteriormente en Milán, cuenta con varios pretendientes de renombre en Europa dispuestos a hacerle hueco en sus filas, especialmente en la Premier League.

Cabe señalar que Brahim tiene contrato en vigor con el Real Madrid hasta 2025, pero tras ser golpeado por Zidane y Ancelotti, a pesar de que Florentino está barajando un cambio de entrenador para el próximo curso, se antoja muy complicado que el malagueño pueda triunfar en el Bernabéu, por lo que está llamado a ser uno de los futbolistas con los que el club haga caja en el próximo mercado estival de traspasos.

Esta temporada el mediapunta español ha disputado 1330 minutos con el conjunto lombardo, habiendo partido como titular en 19 de los 25 compromisos en los que ha intervenido (aunque muchos se dieron durante el primer tramo del curso) y con 4 goles y 3 asistencias registradas en su casillero particular.