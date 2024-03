Acaba contrato en Madrid, aspira a sorpresa en La Roja y Juve, AC Milan y Aston Villa lo quieren

No se está viviendo en el Cívitas Metropolitano la más exitosas de las temporadas, pero Mario Hermoso es uno de los pocos futbolistas de la plantilla rojiblanca que sí tienen motivos para estar satisfecho… al menos en el plano individual.

El rendimiento del defensa español de 28 años está siendo majestuoso y a pesar de que el equipo ha encajado goles con suma facilidad a lo largo del presente curso y la poca ilusión que genera el proyecto del Atlético de Madrid es lo que le aleja de la renovación, una renovación que sí quiere cerrar la entidad capitalina.

🔴⚪️🇪🇸 Mario Hermoso’s future, open as there’s still no agreement to extend his contract with Atlético.



⛔️ Understand Juventus and Barça are currently not working on this deal despite recent links.



Hermoso’s contract expires in June and he remains one to watch. pic.twitter.com/03shU4K14Z