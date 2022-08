Acuerdo cerrado con el Barça, Xavi tiene a su lateral: Dest está fuera

El FC. Barcelona podría estar dando carpetazo a otros de los culebrones que durante todo el verano han estado relacionados con el conjunto azulgrana, ya que, desde mucho antes de que se abriese el mercado de fichajes, es más, desde el mes de enero, la entidad blaugrana está intentando reforzar el lateral derecho de su zaga, pero hasta ahora, con poco éxito, ya que, la primera opción, y la que más gustaba en el club, era la de César Azpilicueta, pero el ex del Osasuna ha decidido renovar con los ‘blues’ y ahora Joan Laporta lleva semanas trabajando en un sustituto.

A todo esto hay que añadir también que Xavi Hernández no cuenta con Sergiño Dest, así se lo ha hecho saber el entrenador al propio jugador y en el conjunto azulgrana trabajan a contrarreloj para buscarle una salida, pero el jugador quiere quedarse y no parece que vaya a suceder que el futbolista encuentre destino antes del 31 de agosto. Por eso, la necesidad del FC. Barcelona de reforzar esa posición era primordial, pero el conjunto azulgrana no conseguía encontrar un recambio de garantías y que además no se les fuera de precio, pero parece que al fin lo han encontrado.

Después de semanas de rumores y posibles nombres saliendo en la prensa como el de Meunier, Bellerín o incluso el propio Achraf Hakimi, tal y como hemos publicado en Don Balón, el FC. Barcelona se ha decantado por la opción de Juan Foyth, lateral derecho del Villarreal, con el que ya habría llegado a un acuerdo, según publica el periodista Josep Capdevilla: “Foyth será el lateral derecho del Barça. El Villarreal ya ha dado el OK a su salida y ya le está buscando sustituto. El más bien posicionado es precisamente un exazulgrana, Iban Bailliú. Su cláusula es de 10 millones de euros, en teoría, asumibles”, informa en sus redes sociales.

Durante toda la semana se han incrementado los contactos entre ambas partes, pero el Villarreal en un principio se mostró reticente a su salida remitiéndose a la cláusula de rescisión de 42 millones de euros. Se desconoce si finalmente será esa la cantidad acordada entre ambos clubes, pero tal y como asegura este periodista, existe un acuerdo entre las partes, y solo faltaría hacerlo oficial por parte de los clubes, a no ser que se echen atrás, cosa poco probable, o que el PSG decida ceder a las pretensiones del FC. Barcelona y deje salir a Achraf Hakimi.

Punto y final a otro culebrón más en Can Barça que tiene como víctima a Sergiño Dest, cuya participación ya iba a ser muy escasa esta temporada, siendo Ronald Araújo y Sergi Roberto los elegidos por Xavi Hernández para esa demarcación, y que ahora si acaba llegando Foyth, lo tendrá aún más difícil. Su salida está cada vez más cerca si lo que quiere es disfrutar de minutos el año del Mundial de Qatar.