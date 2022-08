Laporta activa el plan B: Azpilicueta no, el objetivo es el ex del PSG

El FC. Barcelona necesita laterales, Joan Laporta lo sabe y por eso lleva semanas trabajando en reforzar esas áreas de la defensa azulgrana. A pesar de que ha centrado sus esfuerzos estos últimos días en renovar el ataque y el centro del ataque, el máximo mandatario blaugrana no ha descuidado el resto de demarcaciones y en las próximas horas podría aterrizar en el Camp Nou Marcos Alonso para competir por un puesto junto a Jordi Alba en el once titular de Xavi Hernández.

Además de Marcos Alonso, el FC. Barcelona también ha estado intentando cerrar desde hace tiempo el fichaje de César Azpilicueta, pero finalmente el internacional español se ha quedado en Stamford Bridge y ha renovado con los ‘blues’ hasta el año 2024, por lo que da calabazas al conjunto azulgrana, el cual necesita con urgencia un lateral derecho, ya que, a día de hoy solo cuenta con un lateral derecho natural en la plantilla, Sergiño Dest, y Xavi Hernández tampoco cuenta con él, es más, si Joan Laporta consigue cerrar un refuerzo para esa posición, el de Terrasa ha pedido venderlo, así lo asegura el diario Sport, quien además ha dado el nombre del plan B del Barça ahora que el ‘2’ del Chelsea no vendrá.

Según el diario catalán, Joan Laporta tendría apuntado en su agenda el nombre de un ex del PSG, descartado y vendido por Al-Khelaïfi en el año 2020 al Borussia Dortmund y que ya en aquel verano estuvo a punto de recalar en el conjunto azulgrana, Thomas Meunier, tal y como reconoció él mismo en una entrevista al medio NHL Sports:” Pudo haber sido... El Barcelona estaba buscando un lateral derecho contrastado, un jugador físicamente fuerte, completo... y por un precio aceptable, dada su situación financiera. Y yo encajo en ese perfil, en esos parámetros. Lo demostré esta temporada también. Pero cuando el Dortmund me llamó por la oferta que había recibido del Barça, inmediatamente me dijo: 'Lo siento, no te puedes ir”.

Ahora, dos años después, el nombre de Thomas Meunier vuelve a aparecer como posible fichaje del FC. Barcelona para reforzar el lateral derecho. El jugador belga tiene contrato con el Borussia Dortmund y su valor de mercado es de 6.5 millones de euros según transfermarkt, por lo que el coste de su operación no sería un problema para el club. Veremos si se lanzan a por el descarte de Al-Khelaïfi en 2020 o no acaban trayendo a nadie.