Florentino lo rechaza: no le quiere ni gratis, se lo deja al Barça

La salida de Casemiro ha trastocado todos los planes de planificación de la plantilla del Real Madrid. El conjunto blanco ya daba por cerrado el mercado este verano, pero la venta abrupta del brasileño ha provocado que Florentino Pérez vuelva a sacar la lista de futbolistas que interesan al conjunto blanco para reforzar el centro del campo del equipo de cara al futuro, en la cual no se encuentra, por lo visto, uno de los mediocentros con más cartel en La Liga Santander.

Y es que según informa el periodista Diego Picó, el Valencia FC, habría ofrecido este mismo verano al futbolista Carlos Soler al Real Madrid y Florentino Pérez habría rechazado la proposición. Una acción cuanto menos llamativa, ya que, el canterano ‘che’ es uno de los mediocentros con más valor de mercado de La Liga Santander, y además, tal y como informa este periodista, habría sido ofrecido al conjunto blanco de manera gratuita.

Quizás, uno de los motivos para que Florentino Pérez rechazase incorporar a Carlos Soler fuese que este año, el centro del campo ya estaba muy poblado con jugadores como Toni Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Camavinga, Ceballos y Tchouaméni. A lo mejor la salida Dani Ceballos hubiese reactivado el interés de los blancos en el jugador del Valencia, pero esta no se ha producido, no como la del ’14, que sí ha hecho las maletas rumbo a Old Trafford, pero no es la misma posición que la de Carlos Soler, por lo que el club de momento sigue sin querer incorporarle.

Carlos Soler termina contrato con el Valencia en junio de 2023, es decir, que este verano fue ofrecido al Real Madrid gratis, pero, dentro de un año, el futbolista quedará libre, y quizás el centro del campo del conjunto blanco sufra alguna baja más, como la de Ceballos o quien sabe, esperemos que no, Modric decida retirarse, o Toni Kroos cambiar de aires, por lo que, el centro del campo tendría que ser reforzado sí o sí, por lo cual podría lanzarse a por el futbolista ‘che’, y por el mismo precio, gratis.

Si esa es la estrategia que está siguiendo el Real Madrid tiene que tener mucho cuidado con el FC. Barcelona, ya que, Carlos Soler ha estado relacionado durante meses con el conjunto azulgrana, y si acaba saliendo Frenkie De Jong antes del 31 de agosto, Joan Laporta podría adelantarse a Florentino Pérez y llevarse al internacional español al Camp Nou, ya que, por lo visto, el Valencia FC. lo re regala con tal de quitarse una alta ficha este verano. Un fichaje que no preocupa mucho a presidente blanco, ya que, sí así fuera, ya habría actuado en consecuencia, pero de momento, prefiere esperar y dejarle el fichaje a los azulgranas.