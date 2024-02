Adidas se enfrenta al Madrid por culpa de Ancelotti, Endrick y Mbappé: filtrada la polémica decisión

Venía contando la prensa española como Adidas le ha ganado la partida a Nike con Brahim Díaz, una de las más gratas noticias de esta temporada en el Real Madrid, básicamente porque la firma alemana le va a hacer un contrato largo y millonario al malagueño aprovechando su protagonismo esta temporada en el Real Madrid.

Hasta aquí, todo normal, incluso lo sería que el jugador del Madrid fuera una de la sorpresa de la próxima lista de Luis de la Fuente previa a la definitiva de cara a disputar la Eurocopa de Alemania del próximo verano.

Viraje

Sin embargo, parece ser que Carlo Ancelotti tiene otros planes, y los tiene si el club, que también está patrocinado por Adidas, persiste y triunfa en su deseo no ya de contratar a Endrick como miembro del primer equipo, lo que parece hecho para la 24/25 (no irá cedido), sino de hacer lo propio con Kylian Mbappé.

No sorprende que el míster italiano dude con Brahim si el brasileño llega para ser importante y, lógicamente, el francés aterriza para ser la estrella; sobre ese escenario, Rodrygo Goes, Vinicius y Bellingham le pondrían el puesto en la franja de ataque, que es donde le gusta Brahim a Carletto, muy, muy complicado por no decir imposible, hasta el punto de pensar en que su revalorización de esta campaña le suponga al Madrid un traspaso millonario, como mal menor para las dos partes.

Lo que no sabemos es cómo encajará esto una grada del Santiago Bernabéu que no tardaría en alabar los fichajes del futbolista del Palmeiras y sobre todo del PSG, pero que le ha cogido mucho cariño a uno de los jugadores que en menos tiempo más se está ganando un puesto en el equipo. Pero Ancelotti es claro y sabe que no tendrá hueco para todos, siendo Brahim el más indicado para salir.