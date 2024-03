Agárrense, sin palanca para Laporta, De Zerbi sería ruinoso y Ten Hag duda: él es el míster elegido

No lo duden, el Barcelona ya ha empezado a hacer cábalas con las cuentas para intentar dar salida y entrada a fondos y nombres que armonicen las cuentas o que por los menos no las hundan más, todo ello sin perder competitividad en su plantilla e ilusión en los aficionados, especialmente en el mercado de fichajes. Y eso, como comprenderán dadas las circunstancias, no es sencillo. Y si no fíjense quién es ahora mismo el elegido para dirigir al equipo en la 24/25, al que se intenta convencer.

Línea continuista, disminuir costes y riesgos

Hay tres ventajas en seguir la línea que está siguiendo Joan Laporta con respecto al entrenador del Barça que se pretende en estos momentos. La primera tiene que ver con la línea a seguir construida estos dos últimos años con Xavi, la segunda ataca a los costes, que son los que penalizan otras opciones del banquillo, y la tercera tiene que ver con los riesgos deportivos, siempre latentes cuando hay un cambio severo; de ahí el dicho, más vale lo malo conocido…

Y es que Laporta en persona trata de revertir la decisión de Xavi de abandonar el equipo en junio, tal y como anunció el entrenador y que Deco se encargó de manifestar como una sorpresa desconocida para la dirección técnica. Esa brecha abierta sigue sin cerrarse. Y por ahora no hay éxito ni en una cosa ni la otra, el míster respondió recientemente a este asunto, tras la victoria ante el Getafe: “Estoy muy agradecido de que los aficionados coreen mi nombre, pero estoy convencido de que mi decisión es la correcta para el club”, decía, apostillando que “estamos en buena forma. Hasta que matemáticamente no haya posibilidades, intentaremos mantener la presión sobre Girona y Real Madrid”. Sobre su continuidad y su decisión de dejar el club, argumentó que "creo que es absolutamente la decisión correcta”.

Hay quien dice que es posible convencerlo y que incluso estas palabras serían una estrategia para quitar presión a la plantilla y a sí mismo, pero lo cierto es eso: Xavi es ahora mismo la opción número 1 del FC Barcelona. ¿Por qué? Básicamente porque Deco quiere a Roberto de Zerbi, pero comprar su libertad y pagarle un sueldo es un coste inalcanzable, mientras que lo que ha ganado fuerza es lo de Ten Hag, pero su salida del United es más un boceto que una realidad, por lo que esa vía es incierta. Y no hay mucho más donde elegir.