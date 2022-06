Sorpresón con la opción loca de Ancelotti: Mariano y Jovic, cabreados

El varapalo más duro de los últimos tiempos para Florentino Pérez lo vivió hace apenas unas semanas. La no llegada de Kylian Mbappé, del que dice que ya no es la persona que conoció tiempo atrás, y su renovación por el Paris Saint Germain dejaron al presidente del Real Madrid y a toda la afición con las ganas de poder ver al francés triufando de blanco. Después de esto, los merengues habían deslizado que no iban a acometer ningún fichaje en la delantera pero lo cierto es que siguen estando justos de efectivos y tendrían que confiar mucho en que Benzema no se lesionara, por lo que ahora ha surgido un nombre que se sitúa en la órbita del Santiago Bernabéu.

Se trata, como indica el Diario Sport, de Edin Dzeko. El veteranísimo bosnio cuenta ya con 37 años de edad a sus espaldas, lo que le convertiría en uno de los jugadores de la plantilla más veteranos, a la altura de Luka Modric, si bien sigue demostrando que tiene una gran facilidad para hacer goles. Esta última temporada en el Inter de Milán, por quien fichó el pasado verano procedente de una Roma en la que ha pasado una gran parte de su carrera deportiva, jugó un total de 49 partidos repartidos entre cuatro competiciones y anotó un total de 17 goles. Sumó más de 3.300 minutos sobre el terreno de juego y eso habla muy bien del estado de forma físico, pese a su edad, en el que se conserva Dzeko.

El delantero ha sido por lo tanto una pieza importante para el Inter en el subcampeonato de la Serie A y ahora se le sitúa en la órbita del Madrid. Su sitio en el Inter empieza a verse amenazado ante la cantidad de refuerzos que busca su equipo como es el caso de Lukaku o Dybala, y los transalpinos comienzan a plantearse darle salida pese a que tiene un año más de contrato.

Florentino Pérez, eso sí, no realizaría un multimillonario esfuerzo económico por él teniendo en cuenta su edad y que llegaría al Real Madrid como suplente de Benzema. Además, todavía Jovic y Mariano siguen formando parte de la plantilla blanca y eso le da algo más de tranquilidad al presidente merengue a la hora de negociar.