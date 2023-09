Alarma inesperada en Valdebebas: una despedida más dura que la de Sergio Ramos y CR7, más cerca

Libra por libra posiblemente estemos hablando del mejor jugador de fútbol del Real Madrid de la última década y solo con eso su salida debería ser más que traumática, pero lo será más si esta se produce precipitadamente, como apuntan ciertas fuentes que puede suceder. Es más, Luka Modric, el jugador del que hablamos y que no goza de la confianza de Carlo Ancelotti en estos momentos, tiene al menos dos propuestas para el próximo mercado de fichajes, el invernal, apuntando, como en su día Sergio Ramos y CR7, a no acabar la temporada.

Salida millonaria

Una de las posibilidades que más ha sonado para Luka Modric ha sido la de su salida a Arabia Saudí, donde juega precisamente Cristiano Ronaldo, algo que el jugador rechazó por cumplir una última temporada en el Real Madrid. Esta posibilidad, lógicamente, todavía existe y puede convertirse en algo real si el futbolista sigue viendo su protagonismo mermado. Sus escasos minutos y su malestar ya han trascendido y esta situación podría recrudecerse.

Vuelta a casa

Otra opción es que Modric decida retirarse en su vieja casa, cerrando el círculo, algo que ya ilusiona en Croacia, como no ha ocultado el presidente del Dinamo Zagreb, Vlatka Peras. "Está en el último año de su contrato, lo llamaré este invierno, por supuesto", certificó a Index el mandatario, que ya apunta a una oferta y tentativa en el mercado invernal. "¿Cómo es posible que el Dinamo no quiera que Luka Modric regrese? No puedo decir que esté en contacto constante con él, pero conozco a miembros de su familia”, argumentaba en el citado mass media el directivo sobre el mediocampista blanco.

Y cuando hay ruido y este suena, es que lo de una despedida prematura de Modric al menos es una opción a tener en cuenta en el seno del Real Madrid. Es más, no solo en Arabia Saudí y en su país natal están interesados en llevarse al fantástico y veterano jugador del equipo merengue, también en la Major League Soccer hay interés en el jugador y su situación en cierta forma precaria, de modo que puede haber novedades al respecto.