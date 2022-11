Alerta Camavinga, duda para Carletto y Deschamps: examen en Vallecas

Eduardo Camavinga arranca a trompicones, intercala buenas actuaciones con puestas de largo dubitativas que no hacen más que mellar su confianza. Unas veces por Carlo Ancelotti y otras pocas por su rendimiento, el centrocampista francés sigue estancado, lo que tiene repercusión en su estatus en el Real Madrid y pone en jaque su presencia en la Francia que irá al Mundial de Qatar a defender su título logrado en Rusia, precisamente ante la Croacia de Luka Modric.

Dicen en suelo galo que la baja segura de Paul Pogba mete de lleno en la lista definitiva de les bleus al centrocampista del Real Madrid, pero el mismo Camavinga no las tiene todas consigo, básicamente porque sus minutos en su club no son continuos ni constantes y está lejos de luchar de tú a tú con los dos jugadores que le quitan el puesto en el once, Toni Kroos y Luka Modric. Sin ir más lejos, ayer ante el Celtic de Glasgow, ni saltó al terreno de juego.

Es verdad que, de cara a Qatar, la suerte para Camavinga es que Francia, una selección con dos jugadores de primer nivel por puesto, carece de referentes en la fase creativa, asociativa y organizativa, lo que eleva a la máxima potencia sus posibilidades de ser elegido por Didier Deschamps, sin embargo Camavinga esperaba que, más allá de estar, que es su objetivo, pudiera tener un papel relevante, y eso, como sucede con Carlo Ancelotti, es complicado.

Dicen en el club blanco que le ha pesado su titularidad en la única derrota del Madrid esta temporada, en Leipzig (3-2), pero lo cierto es que ante el Girona tuvo una notable actuación y fue sustituido, saliendo del equipo frente al Celtic. Cree que haga lo que haga, es el eslabón débil. Por eso la cita de Vallecas se antoja crucial para él, en un campo complicado ante un duro rival, como es el Rayo Vallecano, Camavinga quiere ser la solución, no la escusa. Después, en la última jornada antes del Mundial, Camavinga también quiere tener minutos; con esos 180 a buen nivel, tendrá convencido a Deschamps y tal vez a Carletto, aunque esto último, hoy por hoy, resulta complicado: 13 jugadores de la plantilla acumulan más minutos que él.

Recuperar la confianza y mejor versión del jugador francés es le reto del Madrid.