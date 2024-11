Álex Baena sonríe en La Roja ante el intercambio que ya están gestando Atleti y Villarreal

Que Álex Baena está entre ceja y ceja del Atlético de Madrid es un hecho y que los colchoneros buscan fórmulas para ficharlo, también, prueba de ello es que se empieza a gestar un intercambio que el Villarreal se ve obligado a aceptar y que, en cierta forma, puede permitir a los amarillos sacar el mayor rédito de tan dura pérdida.

Si Baena quiere cambiar de aires al final de temporada, como, manejando a su entorno, parece que ocurrirá, y es el Atleti uno de los destinos predilectos para el futbolista, poco podrá hacer el Submarino Amarillo por impedirlo, salvo, claro está, tratar de alcanzar el acuerdo más beneficioso para sus intereses, y el propuesto por Madrid es jugoso.

No han trascendido las cantidades ni siquiera si el Atlético de Madrid ha hablado con el tercer implicado en la operación, pero lo que está claro es que para bajar esos 60 millones de euros que costaría Baena el Atleti propone incluir dinero y a Rodrigo de Paul en la operación.

Teniendo en cuenta que el argentino es uno de los jugadores más importantes en el centro del campo atlético, pero, a la vez, uno de los que más críticas acumula, la llegada de Baena al Metropolitano implicaría que el sudamericano se convertiría en una pieza de segundo orden y, por tanto, un problema en ciernes.

Lo más interesante de este posible acuerdo no es que interese a Baena, Atleti y Villarreal, sino que, De Paul, cuando ha sido preguntado al respecto, no ha mostrado desgrado por el equipo de La Cerámica, sino más bien todo lo contrario.

Allí jugaron grandes jugadores, como Riquelme, y el equipo que dirige Marcelino García Toral huele a la legua a puestos de Champions League, de modo que no sería ni mucho menos un paso atrás para el de Sarandí si el Atleti ha decidido sustituirlo por Baena. Y si esto cuaja, la operación tomara velocidad de crucero.

Que noche tan especial, cuantas emociones juntas!!

No vamos a parar, no nos vamos a conformar 💙🤍



Hoy 70 partidos que me pongo esta camiseta y nunca pensé en vivir todo esto.. GRACIAS, vamos por más 😉🇦🇷 pic.twitter.com/xo14CacV8Y