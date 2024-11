En pleno parón lo anuncia, el preferido de Simeone se va con otro compañero tras 9 años y más de 400 partidos

El Cholo Simeone está conmocionado e impactado por la decisión de su mejor futbolista, el cual se marcha en junio y no se va solo de un Atleti que desde ahora busca a marchas forzadas nuevo ídolo en el Metropolitano. Y esta decisión es irrevocable, el crack no la hará pública aún pero está en conocimiento del técnico y varios protagonistas más en el club madrileño.

Sí, efectivamente el entrenador argentino es el primero en conocer el desenlace de la crónica de una muerte anunciada, Antoine Griezmann quiere poner punto y final a su etapa en Europa al final de temporada para marcharse a cumplir un sueño personal, como es jugar y vivir en Estados Unidos, en su caso, en la Major League Soccer. De ahí su adiós escalonado, primero renunciado a la selección francesa y preparando el terreno para el adiós al club de su vida.

Nadie duda ya en el Atleti que, junto a nombres legendarios del club colchonero como Luis Aragonés, Enrique Collar, Adelardo Rodríguez, Paolo Futre o el mismo Diego Pablo Simeone, está a su lado inscrito entre los grandes el del futbolista francés, haga lo que haga lo que resta de temporada.

Y ahí, en junio, acabará su etapa en el Atleti. Griezmann se irá tras nueve años en el club y superando holgadamente los 400 partidos con el club, además de rozando los 200 goles. Es más, se especula con que el fichaje de Julián Álvarez fue un esfuerzo del club para suplir su baja ya acordada.

Como decimos (y él nunca ha ocultado), Griezmann tiene tomada de la decisión de hacer la aventura en la MLS, para disfrutar de una cultura que le atrae mucho, como es la norteamericana, y para ello renunciará, en el último gesto al club madrileño, a su último año de contrato. Por tanto, solo falta saber qué equipo va a ficharlo, y ahí entra en juego otro culebrón del que hablaremos en su momento una vez avance LaLiga EA Sports (y el resto de competiciones en las que participa el Atleti).

