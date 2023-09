Florentino Pérez y Zinedine Zidane en shock por el rajadón: ni el ‘no’ de Mbappé fue tan impactante

En el fútbol español, por desgracia, están siendo más sonadas varias decisiones que tomen los juzgados antes de lo que suceda deportivamente. En este caso, con el famoso Caso Negreira todavía trayendo mucha cola, ha sido el turno de Ronald Koeman para decir la suya, que, ha salido a defender al Barça y la honradez de sus victorias mientras y, de paso, acusó al Real Madrid de no ganar limpiamente durante sus años en can Barça, algo que seguro no habrá gustado nada a Florentino Pérez.

Palabras muy duras contra los de Chamartín

El seleccionador neerlandés es conocido por no callarse ante nada. En este sentido, al ser preguntado sobre las palabras de Louis Van Gaal sobre los árbitros, de las cuales ya hablamos en Don Balón en su momento, Koeman pasó a la ofensiva contra el Real Madrid: “Viví momentos en España en los que tuve la sensación de que el Real Madrid era más favorecido que el Barcelona, pero no se puede demostrar realmente.” Sentenció el ex del Barça.

Con sus acusaciones, Ronald Koeman disparó con bala a un Real Madrid, que tradicionalmente siempre se le ha achacado ser beneficiado por decisiones arbitrales polémicas, algo que como no es demostrable no se puede afirmar con ninguna contundencia.

Koeman, sin excusa por su fracaso

Las palabras del neerlandés suenan casi como excusa por su pobre rendimiento en su paso por el Barça. Sin embargo, poco sentido pueden tener tales palabras, pues en su primer año al cargó del Barça, fue el Atlético de Madrid el que se llevó el trofeo de Liga, mientras que el segundo año de Koeman no llegó al final. En este sentido, caer en cuatro clásicos consecutivos fue de lo más doloroso para un Koeman que vivió un infierno en el Camp Nou.

Así pues, Ronald Koeman ha soltado un rajadón muy importante contra el Real Madrid, que si fuera cierto y aportara más pruebas concretas, podría haber resultado más demoledor que los famosos 'no' de Kylian Mbappé en las últimas dos temporadas.

Y es que, seguro que en Madrid sorprende que, tras lo sucedido con el caso Negreira, desde el lado culé sigan hablando de conflictos arbitrales, donde, pese a no saber si los pagos afectaron en la toma de decisiones, siempre será una batalla perdida para los culés.