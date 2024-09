Amigo de Lamine desmiente a Deco; Laporta enfurece: sigue el culebrón entre Nico Williams y el Barça

El culebrón de Nico Williams al Barça no termina. A pesar de que ya se cerró el libro de pases y el futbolista del Athletic Bilbao no fue traspasado al club catalán debido a la crisis financiera que atraviesa, continúan saliendo a la luz más detalles sobre la fallida negociación.

Es que en las últimas horas, Félix Tainta, representante del talentoso extremo, se refirió al asunto y desmintió las declaraciones de Deco, director deportivo del FC Barcelona.

“Al final el chico ha decidido seguir, él quería seguir un año más. Nosotros estamos para trabajar, apoyarle en todas sus decisiones y asesorarle, lógicamente, pero él es el que ha decidido que quiere seguir y bueno...”, reveló en diálogo con SER Deportivos Navarra.

En esa línea, el agente de Williams reconoció que fue un verano intenso y estresante pero aclaró: “Nico ha hecho un año increíble, espectacular. Lo ha refrendado para mí siendo el mejor jugador de la Eurocopa. Lógicamente hemos tenido muchísimo movimiento, muchísimos viajes”.

Asimismo, reiteró que no tuvo intenciones de ubicar al futbolista en otro club. “Es nuestro sino desde que empezamos. Te voy a poner el caso de Nico. Yo no he sacado a Nico Williams del Athletic, él ha querido quedarse”, comentó.

Por último, remarcó que “cuando un jugador y una familia quieren seguir en un club, siguen y cuando no quieren seguir, se va”. “No es el representante el que le pone pistola en la cabeza para que se vaya. Cada persona y jugador decide dónde quiere estar”, cerró.

La posición de Deco

El directivo deportivo del FC Barcelona, Deco, días atrás habló de la posición del club con respecto al caso Nico Williams y sostuvo que decidieron fichar a Dani Olmo antes que al extremo del Bilbao.

“Te vuelvo a decir. Hablamos de nivel. A día de hoy tenemos a Raphinha, Ferran Torres, Ansu que tuvo la mala suerte de la lesión en el pie y no pudo ir a Estados Unidos. Tenemos a Lamine Yamal. Tenemos a jugadores que puede ser de extremo como Fermín o Dani Olmo”, manifestó.

Además, aclaró que confía en los futbolistas de La Masia. “Siempre es mejor no ir al mercado si tienes calidad en casa”, expresó.