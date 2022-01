Ancelotti demuestra al crack que no es rencoroso: que elija su destino

Hace ya algo más de un mes que el desencuentro entre el actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y el futbolista en cuestión, Isco Alarcón, tuvo lugar en el estadio de Los Cármenes de Granada. Aquella noche el técnico tomó la matrícula del malagueño y decidió que las oportunidades para él se habían terminado. Granada sería el principio del fin para el Golden Boy de 2012.

Es por ello que el mercado de enero es una oportunidad perfecta para todas las partes: el Madrid se desharía de una nómina (lo que queda de ella) que no es baja precisamente y que, dado que no jugará más con Ancelotti, no tendría ningún sentido mantener para los blancos. El jugador, que tiene entre ceja y ceja el mundial de Catar que se disputa a finales de año, sabe que si no es pronto titular en algún equipo Luis Enrique no le volverá a llamar para defender a la ‘Roja’ y eso supondría el adiós definitivo a su selección, ya que la nueva generación viene pisando fuerte.

Y, por otra parte, Ancelotti vería como desaparece de su plantilla un jugador que puede llegar a ser conflictivo al verse fuera de la rueda. Así pues, ahora tan solo falta por decidir el destino y, en principio, las opciones son dos: Newcastle y Sevilla.

El club tiene en el conjunto inglés a su favorito, ya que supondría no tener que enfrentarse al malagueño en contra, algo que si sucedería si Isco termina firmando por algún equipo de LaLiga. De hecho, el otro candidato a hacerse con sus servicios es el Sevilla de Julen Lopetegui, principal rival del Madrid en esta liga. Isco se decanta por Sevilla ya que prefiere permanecer en LaLiga y además Julen Lopetegui es un enamorado de su fútbol, con el que ha alcanzado su mejor nivel cuando este era seleccionador y con el que cree que podría volver a brillar en un Sevilla que parece dispuesto a disputar esta liga al Madrid.

Ancelotti ha dado el ok al deseo del jugador y ha comunicado al club que, por su parte, no habría ningún problema con dicho destino. Ahora será cuestión de Real Madrid y Sevilla ponerse de acuerdo con la parte de salario que unos y otros deberán abonar para que Isco juegue la segunda mitad de la temporada con los hispalenses.