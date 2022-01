Florentino avisa a Ancelotti: se agota el plazo para cerrar su llegada

El Real Madrid ha entrado en 2022 con el foco puesto en dos fichajes que acaparan todos los flashes: Antonio Rudiger y Kylian Mbappé. Todo lo que no sean estos dos grandes futbolistas tienen un espacio menor en la actualidad blanca, pero eso no quiere decir que no haya otros nombres y otras operaciones en marcha.

El Madrid afronta en los próximos meses las últimas opciones de repescar a uno de los canteranos que se fue fuera a buscar los minutos que no tenía en el Santiago Bernabéu: Sergio Reguilón. Cuando el lateral zurdo firmó por el Tottenham Hotspur en verano de 2020 el club inglés desembolsaba una cantidad cercana a los 30 millones de euros por él, pero aceptaba incluir una opción de recompra para los españoles durante las dos primeras temporadas.

Con ello los ‘Spurs’ se arriesgaban a perder a su apuesta si esta salía muy bien, pero al menos en ese caso se aseguraban también ganar algo de dinero con la venta, puesto que la opción de recompra asciende en torno a los 40 millones de euros. Y es por tanto ahora el Madrid quien debe decidirse: o se apuesta definitivamente por Reguilón como lateral zurdo, toda vez que Marcelo se marchará con total seguridad ya la próxima temporada, o se descarta su llegada y con ello se pone punto y final a la relación Madrid Reguilón ya de forma definitiva.

Florentino Pérez ha sido quien ha recordado a su entrenador, Carlo Ancelotti, en uno de sus últimos encuentros de 2021 que esta es una decisión que está sobre la mesa y que el club deberá conocer cuanto antes, pues invertir ahora 40 millones en Reguilón de ser un deseo de su técnico condicionaría otras operaciones a realizar durante el ya estrenado 2022.

Lo único que si está claro en el club en esa zona del terreno de juego es que Ferland Mendy continuará y será el lateral titular cuando comience la 2022-2023. Ahora bien, quien le acompañará y luchará con el francés por el puesto es algo que tendrá que decidir Ancelotti más pronto que tarde. Reguilón espera en la recámara.