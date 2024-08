Ancelotti desata el tsunami en el vestuario blanco: tirón de orejas a Vini y advertencia galáctica

El Real Madrid ya disputó tres partidos oficiales y Carlo Ancelotti no ha tardado en dar dos toques de atención a sus jugadores. Ambos se dieron en LaLiga, después de los encuentros contra Mallorca y Valladolid. El primero terminó en empate y el segundo en victoria para los blancos.

Manejar los egos en un vestuario y convencer a los futbolistas de que el éxito individual pasa por el colectivo es una tarea complicada. Ancelotti siempre ha sido elogiado por su habilidad para gestionar grupos, aunque en ocasiones este reconocimiento ha sonado más a un atisbo de desprecio que a un verdadero cumplido.



El italiano fue cabeza de equipos repletos de estrellas, como el Milan de los 2000, un PSG en plena expansión, el Chelsea de Abramovich, el Bayern Múnich y, por supuesto, el Real Madrid de la BBC. No es nuevo en este tipo de desafíos.



A pesar de su experiencia en algunos de los vestuarios más prestigiosos del fútbol mundial, en su segunda etapa en la Casa Blanca, Carletto construyó un equipo desde la humildad. Formó un grupo en crecimiento, creando un ambiente espectacular donde el trabajo en equipo siempre estuvo por encima de los intereses individuales. Fue en ese contexto ideal donde jugadores que eran promesas ahora se han convertido en realidades.

En este inicio de temporada, tras las dos primeras jornadas, Ancelotti se ha mostrado serio y enfocado en rueda de prensa, dejando claro que la gestión de su vestuario sigue siendo una prioridad.

El primer toque de atención llegó tras el partido en Mallorca. El entrenador se mostró molesto con el rendimiento de sus jugadores en el campo y les lanzó varios mensajes en la sala de prensa. El principal fue sobre la falta de equilibrio en el juego. “Cuando tenemos que recuperar el balón, debemos hacerlo todos.Debemos concentrarnos más” sentenció Carletto.

🙏Ancelotti pide responsabilidad a sus jugadores:



"Si los jugadores están cansados que levanten la mano"



"Yo cambio a los que creo que están cansados y luego pueden ser los que más frescos están"https://t.co/mHHfqsm2Sr pic.twitter.com/byfclT4pAw — Teledeporte (@teledeporte) August 26, 2024

"Levanten la mano", el pedido de Ancelotti

El italiano repitió este toque de atención en la sala de prensa del Bernabéu después del partido contra el Valladolid, especialmente por la actitud de Vinicius al ser sustituido en el minuto 85. El brasileño mostró sorpresa por la decisión del técnico, quien le respondió ante los medios. "Hacer las alineaciones es complicado, es difícil y a veces me molesta, me entristece elegir a los once para empezar el partido”. Al tiempo que Carlo pidió “responsabilidad” para que los jugadores que estén cansados, adviertan la situación para ser reemplazados. El vestuario ya tomó nota y habrá que ver que ocurre de aquí en más…