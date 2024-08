1000M y adiós al Madrid: Florentino no se cree la decisión de Vinicius y deja en vilo al Bernabéu

Hace unas semanas, en Don Balón, os contamos sobre el creciente interés por parte de Arabia Saudí por un eventual fichaje de Vinicius. Una operación que, de darse sería más que faraónica e implicaría mover una cantidad cercana a los mil millones de euros. Una cifra jamás imaginada en el fútbol, pero que, con la irrupción del dinero saudí, se ha comenzado a hablar. Un fichaje, el de Vini, que rompería el orden del fútbol mundial y que, además, el brasileño todavía está muy lejos de descartar.

Tan es así, que como informa ESPN, desde el entorno de Vinicius, no se descarta absolutamente nada. Sin embargo, su decisión no llegará hasta que pasen muchos meses, pues no será hasta el final de la presente temporada 24/25 que se tomará una decisión definitiva respecto de si el brasileño apostará por salir de Chamartín para convertirse en el jugador mejor pagado de todos los tiempos.

Decida lo que decida Vini, Florentino tendrá la última palabra

Por muy fuerte que sea la posición de Vinicius dentro del Real Madrid, Florentino Pérez sabe que, como mínimo hasta 2027 tiene la sartén por el mango. El conjunto blanco tiene la gran baza del contrato del brasileño, el cual cuenta con una cláusula de rescisión por valor de 1000M, cifra que deberían alcanzar los saudíes para llevarse, de forma unilateral al actual 7 del Real Madrid. Sin embargo, según cuenta el citado medio, en Arabia Saudí cuentan con que, si Vinicius pide salir, la postura de los de Chamartín será la de abrirse a negociar la venta del jugador.

Centrado en la 24/25 y luego ya se hablará de los 1000M

Pese a que su actual decisión vaya a dejar en vilo a todo el madridismo, la realidad es que Vinicius ha optado por centrarse en jugar a su mejor nivel en esta temporada para, posteriormente, poner el foco en si quiere salir a Arabia Saudí, o se queda definitivamente en el Real Madrid. Una decisión fundamental que marcará un antes y un después en la historia del fútbol, pues, tanto si acepta, como si rechaza la oferta de ser el atleta mejor pagado del planeta, Vinicius marcará una tendencia.