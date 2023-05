Ancelotti hace muy feliz a Florentino: tiene al futuro Asensio, argentino y gusta mucho al Bernabéu

El Real Madrid cuajó una actuación muy decepcionante en su visita al Reale Arena, feudo donde sufrió una derrota que deja prácticamente sentenciada a la liga a favor del FC Barcelona. No obstante, el encuentro también tuvo una gran nota positiva y es la convocatoria de Nico Paz, quien lleva tiempo posicionado como uno de los jugadores más prometedores de la cantera merengue. Es cierto que el jugador hispanoargentino no gozó de minutos ya que Carlo Ancelotti no lo estimó oportuno, pero este podría ser un punto de inflexión muy importante en la carrera del talento de 18 años y fue el propio técnico italiano el que no dudó en ensalzar su potencial.

Por condiciones futbolísticas, Paz se asemeja enormemente a Marco Asensio, un hombre que podría abandonar el club al término de esta misma temporada debido a su expiración de contrato (aunque todavía no se ha confirmado su salida del Bernabéu) y que podría tener en el canterano un relevo generacional inesperado.

Es cierto que Florentino Pérez lleva tiempo persiguiendo la estela de jugadores como Kai Havertz, Serge Gnabry o Kingsley Coman como recambios top para Asensio, pero la ilusión que viene generando Nico Paz en el filial merengue podría derivar en una sorpresa mayúscula en este ámbito y es el propio Ancelotti el que ha afirmado tajantemente que al extremo le espera un futuro sumamente brillante: “Tiene proyección para jugar en el primer equipo. Está muy bien. Lo está haciendo muy bien con Arbeloa y las veces que fue utilizado por Raúl también lo ha hecho muy bien en el Castilla”, ha recogido el portal 90Min.

De cualidades semejantes a Asensio, Paz atesora una infinidad de recursos técnicos que le permiten superar rivales con poderosas conducciones y, además, un excelente golpeo de balón, siendo esta la gran virtud del mallorquín.

Quizá Ancelotti permita al jugador debutar con el primer equipo en algún momento en los encuentros que restan de campaña, máxime si LaLiga queda sentenciada en la próxima jornada, y Florentino Pérez podría convencerse así de permitir que Paz tome el testigo de Asensio en la temporada 23/24, algo que acabaría con las opciones del internacional español de seguir perteneciendo a la disciplina blanca.