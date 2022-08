Ancelotti lo asegura: la decisión de Casemiro que hiela a Tchouameni

El rumor empezaba a coger tintes de realidad y en la rueda de prensa previa al partido de Liga del Real Madrid ante el Celta, Ancelotti se ha encargado de ratificar que Casemiro ha decidido salir del Real Madrid ante la gran oferta que le ha trasladado el Manchester United a los blancos de 70 millones de euros. Así mismo, el brasileño vería aumentada notablemente su ficha, que actualmente no está nada mal en el Real Madrid, en lo que supone una gran oportunidad de probar nuevas experiencias en su carrera a sus 30 años.

Al ser preguntado por las razones que han llevado a Casemiro a tomar esa decisión, Ancelotti explicó: “Esto son temas personales. Casemiro ha entendido muy bien lo que es el Real Madrid. A mí me pasó algo parecido cuando era entrenador del Milan: estás muy bien, pero llega el momento en el que quieres probar algo nuevo. Y me encontraba muy bien en un club que era como una familia. Es algo personal y yo lo entiendo perfectamente”.

Por su parte, Carletto respondió a si había intentado convencer a Casemiro de que se quedara: “No he intentado convencerle. He hablado mucho con él, soy muy confidente con él, nos ha ayudado mucho. Escuchando su voluntad y deseo no hay manera de volver atrás. Hay que tenerlo en cuenta. No sé lo que va a pasar en las próximas horas, si se queda o no se queda. Si no se queda, mi agradecimiento es grande porque lo ha hecho y lo está haciendo muy bien”, añadió.

Además, ante el desafío que se le presenta a Tchouameni el italiano mostró confianza en su nuevo flamante fichaje: “Es contundente en el juego aéreo, tiene buen pie, es contundente, tiene llegada al área rival... Está claro que no le voy a decir que juegue como Casemiro. Tenemos que intentar aprovechar su tiro”, concluyó.

Un mediocentro francés que vería como su rol se vuelve de golpe mucho más importante para el equipo. Todo en caso de que el Manchester United termine de formalizar su propuesta en lo que sería la renuncia definitiva a Frenkie de Jong.