Casemiro, decisión tomada: Florentino conoce el plan para su retirada

La bomba ha estallado en las dos últimas semanas del mercado de fichajes. Parecía que en el Real Madrid iban a vivir un tramo final de esta ventana muy tranquilo, sin apenas incorporaciones en el horizonte y tampoco con salidas más allá de las que tiene que dar casi de forma forzada como son Reinier o el propio Mariano, que se resiste a marcharse, pero en su lugar todo ha saltado por los aires con la figura de Casemiro. El Manchester United ha reventado cualquier pronóstico y, una vez que parece haber descartado la operación de De Jong en el Barcelona se ha lanzado a por el Real Madrid y a por su centrocampista brasileño.

Todo está yendo a una velocidad de infarto. El interés ha surgido de manera repentina pero las negociaciones van a marchas forzadas y el United está jugando la baza de la urgencia y del despiste para tratar de convencer a Casemiro de que su lugar ideal para los próximos años está en Old Trafford y no en el Santiago Bernabéu. La oferta económica que le han puesto sobre la mesa, eso sí, es totalmente mareante y nada tiene que ver con lo que cobra en el Real Madrid (que no es precisamente poco), por lo que a base de talonario van a tratar de convencer primero al futbolista y después a Florentino Pérez.

Apuntan desde el medio de comunicación Relevo que Casemiro ya casi ha decidido acerca de su futuro y que su decisión es marcharse. De hecho, apuntan que la operación podría producirse de forma inminente y que la salida de Casemiro rumbo a la Premier League es tan solo cuestión de horas. Al centrocampista le ofrecen cuatro años de contrato más otro opcional con un sueldo que dobla lo que percibe actualmente, por lo que parece casi un plan de jubilación perfecto ya que al terminar Casemiro tendría 35 años.

La operación puede cerrarse en torno a 70 millones de euros que es una alta cifra con la que el Real Madrid no contaba este mercado de verano y que servirían para cubrir casi por completo el desembolso realizado por Tchouameni hace unos meses. Un mito reciente del Madrid está a punto de coger la puerta de salida de forma inesperada.