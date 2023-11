Ancelotti lo hace oficial y preocupa a Camavinga y Rodrygo: 2 cracks ‘nuevos’ tras Navidad

Las actuaciones del Real Madrid en este primer tramo de la campaña 23/24 han generado todo tipo de comentarios, tanto negativos como positivos, pero la realidad es muy esperanzadora para los de Carlo Ancelotti de cara a ganar títulos ya que, por el momento, el equipo está en plena pelea por el liderato liguero y, además, tiene más que encaminada su presencia en los octavos de final de la Champions League.

Eso sí, no todo son buenas noticias para Ancelotti a fecha de hoy, 16 de noviembre, ya que varios futbolistas clave en su plantilla como Jude Bellingham o Aurélien Tchouameni no estarán disponibles en los próximos encuentros, siendo más grave el caso del francés, y además Arda Güler, el joven que todavía no ha podido debutar con el equipo, también seguirá en el dique seco unas cuantas semanas más.

A colación de esto Ancelotti ha despejado las incógnitas tanto con Tchouameni como con Güler aprovechando el parón de selecciones: ninguno de estos futbolistas volverá a jugar en 2023 con la elástica del Real Madrid y su regreso a escena está fechado ya para después del periodo navideño.

Esto, como evidente, supone un gran problema para el entrenador italiano ya que en la última semana de noviembre y el mes de diciembre se celebrarán un gran número de encuentros de vital importancia, pero en enero todo será diferente: con Tchouameni y Arda Güler en plenas condiciones físicas y competitivas, serán otros los integrantes del vestuario los que tendrán motivos para preocuparse como es el caso de Eduardo Camavinga y de Rodrygo Goes.

Y es que, por un lado, si algo ha dejado claro Ancelotti antes de que Tchouameni cayera lesionado es que el exfutbolista del AS Mónaco es indiscutible en su esquema, algo que ha afectado al protagonismo de un Camavinga que, a pesar de estar exhibiendo la mejor de sus versiones, podría caer de nuevo a un rol secundario.

Por su parte Rodrygo todavía no ha tenido que verse las caras con Arda por culpa de las lesiones del turco, pero el joven estará a disposición del equipo a partir de enero y el cuestionado rendimiento del brasileño, si Güler cumple con las expectativas depositadas en él, provocaría serios problemas para el dorsal 11.