Ancelotti no tendrá al noruego: no irá al Madrid, no hay cláusula

Martin Odegaard definitivamente no regresará al Real Madrid, al menos, a cambio de una posible opción de recompra pactada en su contrato cuando este fichó por el Arsenal en enero de 2020. No volverá a través de esta fórmula porque esta no existe. A pesar de que en los últimos días varios medios ingleses habían especulado acerca de una posible cláusula de regreso en el traspaso del centrocampista noruego al Emirtas Stadium, lo cierto es que esta no existe, así lo ha confirmado el periodista italiano Fabrizio Romano.

Martin Odegaard no vestirá otra vez la camiseta del Real Madrid, al menos por esta fórmula. Ya la vistió dos veces en el pasado y nunca se sabe si habrá una tercera, méritos en el Arsenal está acumulando. El centrocampista noruego fichó por el conjunto blanco en enero de 2015 a cambio de 4 millones de euros, meses más tarde, y de la mano de Ancelotti, debutó con el primer equipo ante el Getafe, sustituyendo a Cristiano Ronaldo, pero el club, para no ver cortada su progresión, decidió cederle al Vittese, de le Eridiviese, donde estuvo dos años.

Sin hueco todavía en el Real Madrid, Martin Odegaard buscó una nueva cesión, aunque, debido a las dos grandes temporadas cosechadas en el equipo neerlandés, esta vez en un equipo de mayor calidad, la Real Sociedad. Allí, de nuevo, el centrocampista noruego volvió a demostrar toda su calidad, pero esta vez bajo la atenta mirada de Florentino Pérez y su equipo. Se ganó su vuelta al Santiago Bernabéu y en la temporada 2019/2020 fue uno de los grandes refuerzos veraniegos del Madrid, pero Zidane no le dio muchas oportunidades y, tal y como ocurriera en el pasado, el centrocampista decidió dejar el Real Madrid en busca de minutos y oportunidades y llegó al Arsenal a cambio de 40 millones de euros.

Desde entonces, Martin Odegaard se ha convertido en uno de los hombres más importantes del equipo de Mikel Arteta, hasta tal punto que el técnico español le ha dado la capitanía del Arsenal. Ha anotado 15 goles y repartido 11 asistencias desde que fichase por los gunners en enero de 2020 y el club, a pesar de los rumores de regreso al Real Madrid, ya trabaja en una ampliación y mejora de contrato. No jugará otra vez en el Madrid, al menos, este enero y a través de la fórmula de recompra.