Ancelotti pierde a Benzema y dispara contra Luka Jovic y Florentino

Hay dos formas de ver la realidad cuando las cosas se tuercen: una pasa por visualizar el vaso medio lleno, la otra por verlo medio vacío. Indudablemente el Real Madrid puede sacar una lectura positiva de un partido, el de ayer en el Santiago Bernabéu ante el Elche, que tenía perdido a falta de diez minutos para el final, cuando el marcador reflejaba un 0-2 y que consiguió dar la vuelta hasta el 2-2 final a base de empuje, eficacia y corazón; sin embargo el equipo encajó goles en despistes, Karim Benzema se lesionó y Ancelotti rajó en base una falta de recursos muy específica que complemente al equipo en momentos de zozobra.

Y es que si bien es cierto que Luka Jovic aún no ha arrancado a explotar en el Madrid y que lo tiene muy complicado mientras Benzema esté al cien por cien, Carletto puso el dedo en la llaga con respecto al serbio y a Florentino Pérez, asegurando que no tienen un nueve de referencia; suponemos que para momentos, como el de ayer, en el que los rivales se cierran y los partidos se complican. Es decir, no hay un rematador al uso, pero con Karim siendo el gran referente, ¿en qué lugar deja este hecho al ex del Eintracht de Frankfurt y el mismo máximo mandatario merengue?

Jovic costó 60 millones de euros y fue vendido como una alternativa a Benzema o incluso un complemento al galo, pero lo que no se hablaba abiertamente hasta ayer en Madrid y que el míster italiano puntualizó es que las características del 16 dejan en mal lugar la planificación merengue con respecto al serbio, ya que, sí, efectivamente Jovic es un recambio de Benzema, pero no una vuelta de tuerca al francés, sino más bien eso mismo, un segundo delantero, que es justo lo que ‘no necesita’ Ancelotti para partidos que se complican. Es decir, Jovic no es rematador, sino un generador; no es un matador, sino un falso 10.

Dicho de otra manera, Ancelotti evidenció ayer un asunto que puede haber certificado que Jovic va a tener pocas opciones de triunfar con él, básicamente porque no es lo que busca. El ex de la Bundesliga tendrá que ganarse los minutos con las lesiones de Benzema ya que no ofrece unas características diferente al galo, sino las mismas, pero con mucho peores prestaciones y presentación. Jovic no es un nueve, un delantero centro al uso, un rematador, sino un Benzema en potencia, pero Benzema solo hay uno. Y encima, para desgracia de Jovic, la lesión de Benzema, salvo sorpresa, parece leve, una mera precaución de la estrella blanca: Jovic volverá al ostracismo en breve.