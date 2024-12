Ancelotti se queja de que se le ha puesto gallito y amenaza con firmar por un equipazo, que le da el dorsal 10

Ha esperado su momento y ha respondido, ha demostrado estar a la altura y no ha generado un ruido, de modo que este es el instante de pedirle a Carlo Ancelotti que le devuelva la confianza con minutos y peso en el equipo, de lo contrario se irá a un lugar muy concreto, Sevilla

Así de simple. Y entendible. Dani Ceballos ya ha sido un recurso fantástico en el pasado, ya ha pasado otras veces de ser clave al ostracismo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, y como sabe que ahora es un futbolista crucial, en parte por las lesiones y en parte porque se lo está ganando sobre el césped, el utrerano le tira un órdago a Carletto de cara al futuro, más que nada porque sabe que Manuel Pellegrini y el Villamarín le esperan con los brazos abiertos.

La justicia que siempre ha pedido y no le han dado

No lo vamos a negar, parte del problema de Ceballos es Tchouameni, un futbolista que ha demostrado limitaciones enormes y que, sin embargo, no solo le ha quitado minutos a él, sino también a Camavinga o Modric. Pues bien, esta vez no, cree que se ha ganado seguir y si le vuelven a quitar sin razón, entonces habrá tomado su decisión de cara a verano.

A Ceballos le espera en el Betis su casa, además de posiblemente el dorsal 10 (en manos de Abde) y un equipo con altas aspiraciones, pero sobro todo un entrenador, Manuel Pellegrini, que apostará por él desde el inicio, sin restricciones.

Salida de balón, criterio y calidad para la posesión, la contención y la agitación

En verdad, Ceballos es un mediocampista muy completo. Dotado de una técnica excepcional, es un futbolista capacitado para sacar la pelota jugada desde atrás, asociarse en cualquier parte del campo, filtrar balones, ayudar en el repliegue y superar líneas. Eso Tchouameni, por ejemplo, no lo tiene. Pero tampoco tiene un futbolista así el técnico chileno del cuadro verdiblanco.

Por todo ello, Ceballos exige reconocimiento tras cuatro años en el Madrid y si Carletto no se lo da, en verano va a presionar para irse de la casa blanca. Esta vez sí. Con contrato hasta 2027, será complicado que el Betis pueda pagar su traspaso, pero pedirá un préstamo, porque quiere minutos y volver a jugar con la Selección Española de Fútbol.