Luis de la Fuente convocará a un jugador del Real Madrid y no es Ceballos

Luis de la Fuente se siente muy impresionado por un jugador del Real Madrid al que medita llevar en marzo a la convocatoria para disputar los cuartos de final de la Nations League. Cree no solo que está en un estado de forma maravilloso, sino que ha logrado algo formidable.

Sobre lo primero, no hay dudas, Fran García está sacando del aprieto al equipo blanco por banda izquierda, pero no menos importante para el seleccionador nacional de España es el hecho de que García haya conseguido lo imposible: hacer que un jugador español y canterano merengue le quite el puesto en la zaga a un fijo de Carlo Ancelotti.

Sin tregua a los menos habituales

Muy bien lo tiene que estar haciendo, tanto en el campo como en los entrenamientos, Fran García para que el italiano renuncie a uno de sus favoritos, como es Ferland Mendy, por el ex del Rayo Vallecano, y eso es algo que el míster de La Roja no pasa por alto.

Además, se da el hecho de que el carrilero ya ha ido con el actual entrenador de la Selección Española de Fútbol en el pasado, por lo que conoce sus métodos de trabajo y estilo futbolístico, de modo que su adaptación sería sencilla de cara a la doble cita ante Países Bajos, entre el 20 y 23 de marzo de 2025.

Más dudas tras la lesión de Dani Carvajal

Con García ya fuertemente posicionado para De la Fuente, este además duda con Dani Ceballos, que es otro de los que ha solido ir con el entrenador de La Roja en las categorías inferiores. Para ello, el utrerano debe mantener su condición de titular durante los tres próximos meses, lo cual no será sencillo debido precisamente a que el de Reggiolo es un hueso durísimo de roer cuando se trata de quitar a sus favoritos, y Eduardo Camavinga ya es uno de ellos.

Titular con el Real Madrid en cinco de los últimos siete partidos de LaLiga, además de miembro del once en el choque transcendental del pasado martes ante la Atalanta, García se ha ganado la titularidad antes de que Ferland Mendy volviera a lesionarse. Y eso tiene mucho mérito.