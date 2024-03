Ancelotti se resigna con su protegido: Pep ya está en medio, caen lágrimas del Bernabéu pese a 99M

Hay un problema que venimos anunciando en Don Balón con respecto al más que posible fichaje de Kylian Mbappé, jugador del PSG, por el Real Madrid, que va más allá de lo táctico y supone un cisma dentro de la plantilla merengue y el equilibrio implantado por Carlo Ancelotti, y este pasa por hacerle hueco al francés a través de un jugador muy querido por el míster italiano y la grada del Santiago Bernabéu.

Confía Florentino Pérez en que el nuevo crack, el de Bondy, pronto haga olvidar al ‘viejo’, pero a la vez piensa que no podía dejar pasar la oportunidad de fichar al 7 del PSG y eso está por encima del gran señalado en la plantilla, el protegido de Carletto. Y es que, haciendo números y viendo la tasación de los jugadores blancos, por peso y protagonismo en la misma, no es compatible tener un tridente con Vinicius, Bellingham y Mbappé y mantener como suplentísimo a una estrella mundial como Rodrygo Goes.

Lo sabe y lo ha entendido Florentino, empieza a conocerlo el jugador, que está incómodo, y debe aprenderlo la grada del Bernabéu. Y este hecho, que es pura física -donde solo caben tres no hay cabida para un cuarto- se ve intensificado con otro argumento igualmente poderoso: en la Premier League hay cuatro equipos que pueden pagar los 99 millones de euros que valdría el de Osasco, es decir, banco y en botella…

United, Liverpool y Arsenal están dispuestos a hacerlo, pero desde ahora también un Manchester City que parece destinado a ser un renglón por escribir año tras año en las páginas de la Liga de Campeones del Madrid. Para Pep, Rodrygo es un jugador excepcional, que puede jugar por banda y de nueve puro, incluso de 10, un futbolista muy habilidoso y móvil al que le puede dar mil y una posibilidades tácticas.