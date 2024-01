Ancelotti sopesa qué hacer: lío por el United y CR7, Kroos y la posible venta de 95M ¿Se repetirá?

Luka Modric está viendo mermados sus minutos de forma dramática esta temporada, pero hasta cierto punto es normal que suceda tal cosa por la edad del croata, la cantidad de jugadores de calidad de la medular merengue y por el excelente nivel que está mostrando Toni Kroos, a estas alturas la gran duda de futuro del Real Madrid y Carlo Ancelotti; bueno, la única junto al hecho que se dirime con otro crack y la posible venta de más de 95 millones de euros.

Problema a la vista

El problema, más táctico que económico, del Real Madrid con la medular es que el gran nivel del germano afecta de forma determinante a los jugadores fichados y señalados para sustituir tanto a Kroos como al mismo Modric, y ahí hay quien piensa en Chamartín que no sería descabellado buscar savia nueva si llega una oferta de 95 millones o más por el jugador que no termina de convencer: Aurelian Tchouameni. Todo ello sin tener la certeza de que Kroos vaya a continuar.

Vaya por delante que la posición del club blanco en este asunto es más que clara: el francés no se vende. Ahora bien, esta aseveración tiene un matiz, que pasa precisamente por el dinero que puedan ofrecer por el ex del Mónaco desde fuera. Al respecto, os adelantamos que en el Madrid sí se pensarían una tentativa de más de 95millones, y hay quien puede hacer esa oferta: Chelsea, United o Liverpool.

Reflejo de Cristiano Ronaldo

Si lo recuerdan, en su día Cristiano Ronaldo, Balón de Oro y estrella del Manchester United, advirtió que se iría al Madrid si los blancos ofertaban esos más de 90 kilos por él; al final Florentino puso la cantidad y CR7 no solo se vistió de blanco, sino hizo historia en el Bernabéu. Más cercanos en el tiempo quedan los 70M que invirtieron los red devils por Casemiro; curiosamente y al calor de los gustos de blues y reds, se habla de que el United podría hacer una oferta pareja a la que en su día ofertó el Madrid por CR7 pero por Tchouameni, una que perseguiría suplir la posible venta de Casemiro a Arabia Saudí durante el próximo verano. Y, como no puede ser de otra forma, esto hay que sopesarlo, más si Kroos no continúa.