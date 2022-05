Modric lanza un dardo a Florentino: renovación, retirada y Gareth Bale

Luka Modric es uno de los jugadores que termina contrato con el Real Madrid en las próximas semanas. Sorprendentemente, todavía el croata y Florentino Pérez no han llegado a un acuerdo para que la prolongación del compromiso de ambas partes, si bien es cierto que parece que no va a haber ningún problema para ello y es algo que se producirá en las próximas fechas.

La presencia en el horizonte de la final de la Champions League ante el temible Liverpool ha paralizado las cosas y hasta que no pase el partido que puede terminar con el decimocuarto título de los blancos parece que las conversaciones no van a reanudarse. Pero el croata se encuentra tranquilo y confiando al respecto y no tiene demasiadas dudas de que su futuro seguirá pasando por el Santiago Bernabéu. Al menos, así lo manifestó en una entrevista que mantuvo ayer en El Partidazo de la Cadena Cope, donde fue preguntado por Mbappé, por la final de París, pero sobre todo por su continuidad.

“Tenemos mucha confianza entre nosotros y va a pasar lo que tiene que pasar. Ahora es la final y eso es lo más importante, no quiero pensar en otra cosa”, fueron las palabras del croata acerca de las negociaciones sobre su renovación. Y es que pese a sus 36 años de edad, Luka Modric ha vuelto a ser un jugador capital en el engranaje del Real Madrid y ha contado con la confianza total de Carlo Ancelotti. El centrocampista ha disputado un total de 43 partidos esta campaña, con más de 3.200 minutos y siempre ha sido importante en las grandes citas del año. Su calidad, su despliegue físico y su compromiso con el club siguen siendo algunos de los factores que encandilan a todo el mundo.

Su retirada y Bale

Tanto se ve Luka Modric en el Real Madrid que no escondió su deseo de incluso terminar su carrera deportiva vistiendo de blanco. “Yo he dicho muchas veces que quiero acabar mi carrera en el Real Madrid, me siento bien pero no pienso mucho en el futuro. Si me siento fuerte me gustaría seguir aquí y ojalá en unos años pueda terminar mi carrera aquí”.

Además, el croata fue preguntado por Gareth Bale, que abandonará la entidad merengue tras unos últimos años decepcionantes: “Ha hecho cosas grandes y eso no se puede olvidar, es una pena que el último año no ha sido lo mejor para él y para el club”.