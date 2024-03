Ancelotti y el Madrid tachan por fin la fecha para Endrick y Kylian Mbappé: el palo en París es duro

Si Endrick perdió sus opciones de estar en los Juegos Olímpicos de París de este próximo verano al caer Brasil frente a Argentina en el clasificatorio, el camino de Kylian Mbappé en este aspecto va por la misma vía, que es la de la ausencia, aunque por motivos diferentes.

La estrella del Paris Saint-Germain, que ya ha comunicado que se va del club galo al final de la temporada en curso, lo tiene muy difícil debido en parte a la cita de verano a nivel de selecciones, como es la Eurocopa, pero también al mismo Real Madrid.

Así lo asegura L’Equipe, quien ve muy complicado que el club al que vaya el crack nacido hace 25 años en Bondy quiera ceder a su jugador para la cita continental cuando la misma Eurocopa celebra su final 10 días antes del comienzo de las Olimpiadas. Aún sin dar por sentado que Francia vaya a llegar lejos en el torneo continental, la carga de partidos resulta excesiva. Y eso es algo que parece no le quita el sueño al crack.

Ya en su día, a finales de 2023, aseguró a los medios de comunicación al respecto de su presencia en París que “es mi empleador quien decide. Será un placer jugar en ellos, pero si mi empleador no quiere, apoyaré su decisión. No creo que vaya a tomar mucho tiempo pensar en ello. Si es sí, es sí, si es no, es no. Quiero jugar y creo que la gente también lo quiere”.

Los blancos, cuanto antes

La exigencia que tendrá la campaña que viene para el club blanco en general y para Carlo Ancelotti en particular es intensa y quiere a los dos jugadores centrados en pretemporada, sin percances y a pleno rendimiento, cosa que choca de frente con los JJOO. Por eso, si Endrick se lo pierde, Mbappé parece que también lo hará.