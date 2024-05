Ancelotti y el señalado se libran: el jugador más querido del Bernabéu, la novedad ante el Dortmund

Si hablamos de la excelencia, que es lo que está representando el Real Madrid en este tramo final y decisivo de la temporada, hay que ser crítico con quien no alcanza ese nivel y más si hablamos del equipo titular. Todavía en mayor medida si hay un jugador querido e insustituible a partes iguales esperando en el banquillo. Por suerte, no habrá debate de aquí al final del curso, ya que el primero se ha lesionado y deja vía libre al segundo de cara a la final ante el Borussia Dortmund.

Más allá de errores puntuales, que pueden suceder -como le ocurrió ante el Bayern en tramo inicial del partido- Tchouameni, que sí ha convencido de central, sigue sin hacerlo de organizador de contención en el equipo, como decimos, máxime cuando Eduardo Camavinga espera en el banquillo. Ante el Bayern fue esa la elección y se notó. Es más, cuando más necesitó el empuje del gol el equipo blanco y cuando, de hecho, los logró fue con el ex de Rennes en el campo y sin el ex el Mónaco sobre él.

El disparo de larga distancia y la envergadura en el juego aéreo en estático son las únicas ventajas que otorga el segundo sobre el primero, de ahí que no se entienda la suplencia de Camavinga en favor de Tchouameni. Sin embargo, el daño por estrés, otra vez, en este deja vía libre al de Cabinda para ocupar la posición de pivote de aquí al final de la temporada, lo que más que probablemente incluya la final de la Liga de Campeones; al fin y al cabo, esa misma lesión mantuvo a Tchouameni más de 40 días de baja hace no tanto tiempo (la final es el día 1 de junio).

Táctica y funcionalmente

Más allá de lo que pueda pensarse, la movilidad y la colocación son dos de los elementos que más chirrían en la elección de Ancelotti con Tchouameni sobre Camavinga, ya que este último suele leer mejor sendas cosas. Si a ello unimos el mayor peso técnico del jugador zurdo, además de una mayor intuición en la recuperación de balones, el desborde que uno posee y el otro no, la capacidad de superar líneas con un pase creativo y la capacidad física a la hora de hacer el repliegue y las ayudas, simplemente no se entiende la elección del entrenador de uno sobre el otro, y lo del Bayern no fue más que un ejemplo más de tantos otros que han sucedido al respecto esta temporada. Entiéndanos, no es que Tchouameni no sirva de pivote, porque sí es un gran jugador para ello, simplemente es que el otro el mejor elección.