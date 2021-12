Ancelotti y Florentino los destrozan: tristes sacrificios en el Madrid

El Real Madrid mantiene en los últimos tiempos una racha de resultados y un estado de forma envidiable no solo en España, sino por toda Europa, y estos resultados se deben al buen hacer de Carlo Ancelotti, como entrenador, y a Florentino Pérez como presidente, que puso al italiano y realizó fichajes tan importantes como el de David Alaba; ahora bien, en la actualidad ha llegado un brote de Covid-19 y las bajas son numerosas para el partido ante el Cádiz, y aún así nos queda un triste sacrificio en el Madrid.

Hemos hablado acerca de los jugadores que van a suplir a los positivos Luka Modric, Rodrygo Goes y Marco Asensio en el once titular, además de los que harán lo propio con los suplentes Gareth Bale, Rodrygo Goes, Lunin y Marcelo y si se fijan, tal y como ha ocurrido durante toda la temporada, los canteranos no entran en ninguno de estos planes, ni como plan A ni como plan B. Simplemente han desaparecido del Madrid con el míster italiano y la gestión del mandatario. Y el futuro se presenta aún peor.

Basta ver en qué dirección pretende Florentino Pérez reforzar al equipo para ver que las posibilidades de los jugadores del filial blanco son y van a ser escasas en el Madrid de presente y futuro. Esta temporada dos que estaban llamados a tener minutos se han esfumado de los planes de Carletto, que ni les considera para el calentamiento durante los partidos. Dicho de otra manera, si en muchos partidos los antes citados más Nacho, Hazard o Isco se quedan sin jugar, imagínense los más jóvenes del Real Madrid Castilla.

Antonio Blanco y Miguel Gutiérrez apenas suman 363 minutos en toda la temporada y ese es todo el bagaje de la cantera esta temporada en el primer equipo. Pero esperen, porque el futuro es aún peor. Cierto es que la plantilla sufrirá cambios, pero el Madrid trata de acelerar por Kylian Mbappé, Erling Haaland y/o Antonio Rüdiger, lo que unido al bloque actual incrementará la competencia, que con Ancelotti siempre ha sido en torno a jugadores no provenientes del filial. El Madrid pinta bien, pero no su cantera.